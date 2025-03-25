https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/kizil-gezegende-cigir-acan-kesif-marsta-antik-yasamin-izlerine-dair-en-guclu-kanit-olabilir-1094851338.html

Kızıl Gezegen'de çığır açan keşif: Mars'ta 'antik yaşamın izlerine' dair en güçlü kanıt olabilir

Kızıl Gezegen'de çığır açan keşif: Mars'ta 'antik yaşamın izlerine' dair en güçlü kanıt olabilir

Sputnik Türkiye

NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars’ta şimdiye kadar bulunan en büyük organik bileşikleri ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu keşfin Kızıl Gezegen’de... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T17:03+0300

2025-03-25T17:03+0300

2025-03-25T17:03+0300

yaşam

nasa

mars

curiosity

teknoloji

bilim

mars'ta yaşam izi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094849903_0:272:2673:1775_1920x0_80_0_0_2d77ccd6092077c7f58406df2af5fb75.jpg

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın yüzeyinde şimdiye kadar tespit edilen en büyük organik bileşikleri ortaya çıkardı. Bu keşifle beraber, milyarlarca yıl önce Kızıl Gezegen'de yaşamın olup olmadığına dair yeni sorular gündeme geldi.NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından bulunan bu organik bileşikler 3.7 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bir kaya örneğinde bulundu. Mars'ın geçmişte daha sıcak ve nemli olduğu dönemde bir göl yatağından alınan bu örnek, yaşam için gerekli tüm kimyasal bileşenleri barındırıyor. Bu bileşenleri oluşturan moleküller, ansız kimyasal süreçle oluşabilse de biyolojik kökenli olma ihtimali güçleniyor.'Bu keşif, Mars'taki yaşam izlerine dair bu zamana kadar elde edilmiş en güçlü aday'Araştırmayı yürüten Fransız Atmosfer ve Uzay Gözlemevi’nden Dr. Caroline Freissinet, bu bulgunun Mars’ta yaşam izlerine ulaşma konusunda bugüne kadar elde edilen en güçlü aday olduğunu belirtti. Freissinet, "Bu moleküller hem biyolojik hem de kimyasal süreçlerle oluşabilir. Eğer Mars’ta uzun zincirli yağ asitleri varsa, bu – yalnızca bir hipotez olmakla birlikte – 3.7 milyar yıl önce var olan hücre zarlarının parçalanmasından kaynaklanabilir" dedi.Araştırmacılar, Curiosity’nin elinde analiz edilmeyi bekleyen ikinci bir kaya örneği olduğunu ve bu örneğin daha büyük organik bileşikler içerip içermediğini incelemeyi planlıyor. Ancak kesin bir sonuca ulaşmak için, gelecekte gerçekleştirilecek bir Mars örnek toplama ve Dünya’ya getirme misyonu kritik önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/marstan-gelen-buyuk-sinyal-bilim-dunyasi-sokta-kizil-gezegende-akil-almaz-bir-iz-buldu-1094571749.html

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, mars, curiosity, teknoloji, bilim, mars'ta yaşam izi