https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/kizil-gezegende-cigir-acan-kesif-marsta-antik-yasamin-izlerine-dair-en-guclu-kanit-olabilir-1094851338.html
Kızıl Gezegen'de çığır açan keşif: Mars'ta 'antik yaşamın izlerine' dair en güçlü kanıt olabilir
Kızıl Gezegen'de çığır açan keşif: Mars'ta 'antik yaşamın izlerine' dair en güçlü kanıt olabilir
Sputnik Türkiye
NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars’ta şimdiye kadar bulunan en büyük organik bileşikleri ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu keşfin Kızıl Gezegen’de... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T17:03+0300
2025-03-25T17:03+0300
2025-03-25T17:03+0300
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mars'ta yaşam izi
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın yüzeyinde şimdiye kadar tespit edilen en büyük organik bileşikleri ortaya çıkardı. Bu keşifle beraber, milyarlarca yıl önce Kızıl Gezegen'de yaşamın olup olmadığına dair yeni sorular gündeme geldi.NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından bulunan bu organik bileşikler 3.7 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bir kaya örneğinde bulundu. Mars'ın geçmişte daha sıcak ve nemli olduğu dönemde bir göl yatağından alınan bu örnek, yaşam için gerekli tüm kimyasal bileşenleri barındırıyor. Bu bileşenleri oluşturan moleküller, ansız kimyasal süreçle oluşabilse de biyolojik kökenli olma ihtimali güçleniyor.'Bu keşif, Mars'taki yaşam izlerine dair bu zamana kadar elde edilmiş en güçlü aday'Araştırmayı yürüten Fransız Atmosfer ve Uzay Gözlemevi’nden Dr. Caroline Freissinet, bu bulgunun Mars’ta yaşam izlerine ulaşma konusunda bugüne kadar elde edilen en güçlü aday olduğunu belirtti. Freissinet, "Bu moleküller hem biyolojik hem de kimyasal süreçlerle oluşabilir. Eğer Mars’ta uzun zincirli yağ asitleri varsa, bu – yalnızca bir hipotez olmakla birlikte – 3.7 milyar yıl önce var olan hücre zarlarının parçalanmasından kaynaklanabilir" dedi.Araştırmacılar, Curiosity’nin elinde analiz edilmeyi bekleyen ikinci bir kaya örneği olduğunu ve bu örneğin daha büyük organik bileşikler içerip içermediğini incelemeyi planlıyor. Ancak kesin bir sonuca ulaşmak için, gelecekte gerçekleştirilecek bir Mars örnek toplama ve Dünya’ya getirme misyonu kritik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/marstan-gelen-buyuk-sinyal-bilim-dunyasi-sokta-kizil-gezegende-akil-almaz-bir-iz-buldu-1094571749.html
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nasa, mars, curiosity, teknoloji, bilim, mars'ta yaşam izi
nasa, mars, curiosity, teknoloji, bilim, mars'ta yaşam izi
Kızıl Gezegen'de çığır açan keşif: Mars'ta 'antik yaşamın izlerine' dair en güçlü kanıt olabilir
NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars’ta şimdiye kadar bulunan en büyük organik bileşikleri ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu keşfin Kızıl Gezegen’de milyarlarca yıl önce yaşam olasılığını güçlendirdiğini söylüyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın yüzeyinde şimdiye kadar tespit edilen en büyük organik bileşikleri ortaya çıkardı. Bu keşifle beraber, milyarlarca yıl önce Kızıl Gezegen'de yaşamın olup olmadığına dair yeni sorular gündeme geldi.
NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından bulunan bu organik bileşikler 3.7 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bir kaya örneğinde bulundu. Mars'ın geçmişte daha sıcak ve nemli olduğu dönemde bir göl yatağından alınan bu örnek, yaşam için gerekli tüm kimyasal bileşenleri barındırıyor. Bu bileşenleri oluşturan moleküller, ansız kimyasal süreçle oluşabilse de biyolojik kökenli olma ihtimali güçleniyor.
'Bu keşif, Mars'taki yaşam izlerine dair bu zamana kadar elde edilmiş en güçlü aday'
Araştırmayı yürüten Fransız Atmosfer ve Uzay Gözlemevi’nden Dr. Caroline Freissinet, bu bulgunun Mars’ta yaşam izlerine ulaşma konusunda bugüne kadar elde edilen en güçlü aday olduğunu belirtti. Freissinet, "Bu moleküller hem biyolojik hem de kimyasal süreçlerle oluşabilir. Eğer Mars’ta uzun zincirli yağ asitleri varsa, bu – yalnızca bir hipotez olmakla birlikte – 3.7 milyar yıl önce var olan hücre zarlarının parçalanmasından kaynaklanabilir" dedi.
Araştırmacılar, Curiosity’nin elinde analiz edilmeyi bekleyen ikinci bir kaya örneği olduğunu ve bu örneğin daha büyük organik bileşikler içerip içermediğini incelemeyi planlıyor. Ancak kesin bir sonuca ulaşmak için, gelecekte gerçekleştirilecek bir Mars örnek toplama ve Dünya’ya getirme misyonu kritik önem taşıyor.