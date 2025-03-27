https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/x-coktu-mu-twittera-erisim-sorunu-27-mart-2025-1094932145.html
X çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu 27 mart 2025
X çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu 27 mart 2025
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X'de yaşanan sorun 'X çöktü mü?', 'Twitter çöktü mü?' sorularına neden oldu. 27 Mart Perşembe akşamı çok sayıda kullanıcının erişim... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T23:32+0300
2025-03-27T23:32+0300
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türki̇ye
x
twitter
çökme
erişim
erişim sorunu
erişim yasağı
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Eski adı Twitter olan X platformu Türkiye'de 'X çöktü mü?' sorusuyla bir kez daha gündeme geldi. Türkiye genelinde bazı kullanıcıların sayfa yenileme ve erişim sorunu yaşadığı platformda bir süre önce sorun yaşanmıştı.Twitter çöktü mü, neden girilmiyor?27 Mart Perşembe akşamı saat 22.00 civarı X'de yaşanan erişim sorunu ile kullanıcılar Twitter çöktü mü, Twitter kapandı mı, X çöktü mü sorularına yanıt aradı. X neden çöktü, sorun küresel mi?Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelemezken, sorunun Türkiye dışında da etkili olabileceği bildirildi. Kısa süre önce X'de dünya çapında erişim sorunu yaşanmıştı. 10 Mart'ta yaşanan sorunla ilgili X'in sahibi iş insanı Elon Musk büyük bir siber saldırı altında olduklarını açıklamasının ardından saldırıda Ukrayna'nın parmağı olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/elon-musk-xin-cokmesinde-ukraynanin-parmagi-var-1094370281.html
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twitter çöktü mü, x çöktü mü, twitter erişim yok
twitter çöktü mü, x çöktü mü, twitter erişim yok
X çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu 27 mart 2025
Sosyal medya platformu X'de yaşanan sorun 'X çöktü mü?', 'Twitter çöktü mü?' sorularına neden oldu. 27 Mart Perşembe akşamı çok sayıda kullanıcının erişim sorunu yaşadığı bildirildi.
Eski adı Twitter olan X platformu Türkiye'de 'X çöktü mü?' sorusuyla bir kez daha gündeme geldi. Türkiye genelinde bazı kullanıcıların sayfa yenileme ve erişim sorunu yaşadığı platformda bir süre önce sorun yaşanmıştı.
Twitter çöktü mü, neden girilmiyor?
27 Mart Perşembe akşamı saat 22.00 civarı X'de yaşanan erişim sorunu ile kullanıcılar Twitter çöktü mü, Twitter kapandı mı, X çöktü mü sorularına yanıt aradı.
X neden çöktü, sorun küresel mi?
Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelemezken, sorunun Türkiye dışında da etkili olabileceği bildirildi. Kısa süre önce X'de dünya çapında erişim sorunu yaşanmıştı. 10 Mart'ta yaşanan sorunla ilgili X'in sahibi iş insanı Elon Musk büyük bir siber saldırı altında olduklarını açıklamasının ardından saldırıda Ukrayna'nın parmağı olduğunu duyurmuştu.