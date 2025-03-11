https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/elon-musk-xin-cokmesinde-ukraynanin-parmagi-var-1094370281.html
Elon Musk: X'in çökmesinde Ukrayna'nın parmağı var
Elon Musk: X'in çökmesinde Ukrayna'nın parmağı var
Sputnik Türkiye
10 Mart tarihinde Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya uygulaması X sık sık erişim sorunları yaşadı. Yaşanan erişim sorunlarının kaynağının siber saldırı... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T01:53+0300
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ABD'li girişimci Elon Musk, Fox News kanalına verdiği röportajda, sosyal medya ağı X'e yönelik gerçekleştirilen büyük bir siber saldırıda Ukrayna kökenli IP adreslerinin bulunduğunu açıkladı. Röportajında Musk, “Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, ancak X sistemini devre dışı bırakmayı amaçlayan geniş çaplı bir siber saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırının IP adresleri Ukrayna bölgesinden geldi” dedi. Musk daha önce sosyal medya ağı X'e yönelik büyük bir siber saldırının gerçekleştirildiğini belirtmiş, bu saldırının arkasında büyük bir koordine grup veya ülkenin olabileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/elon-musk-duyurdu-x-buyuk-bir-siber-saldiriyla-karsi-karsiya-1094366781.html
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Elon Musk: X'in çökmesinde Ukrayna'nın parmağı var
01:53 11.03.2025 (güncellendi: 01:54 11.03.2025)
10 Mart tarihinde Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya uygulaması X sık sık erişim sorunları yaşadı. Yaşanan erişim sorunlarının kaynağının siber saldırı olduğunu açıklayan Musk, siber saldırıların kaynağının Ukrayna olduğunu belirtti.
ABD'li girişimci Elon Musk, Fox News kanalına verdiği röportajda, sosyal medya ağı X'e yönelik gerçekleştirilen büyük bir siber saldırıda Ukrayna kökenli IP adreslerinin bulunduğunu açıkladı.
Röportajında Musk, “Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, ancak X sistemini devre dışı bırakmayı amaçlayan geniş çaplı bir siber saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırının IP adresleri Ukrayna bölgesinden geldi” dedi.
Musk daha önce sosyal medya ağı X'e yönelik büyük bir siber saldırının gerçekleştirildiğini belirtmiş, bu saldırının arkasında büyük bir koordine grup veya ülkenin olabileceğini ifade etmişti.