https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/turkiye-eski-guzeli-banu-ozturk-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-kaldirildi--1094929565.html

Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırıldı

Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırıldı

Sputnik Türkiye

2009 Miss Globe Türkiye birincisi Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T20:28+0300

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ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

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Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.2009 Miss Globe Türkiye birincisi Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli tıp muayenesinin ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün hastanede 3 hafta gözlem altında tutulmasına karar verilirken, kendisinin geçmişte 'Avrupa Yakası', 'Adanalı' gibi dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın seyri Banu Öztürk'ün sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin sonunda belli olacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/egm-sosyal-medyada-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-suc-icerikli-kelimelerle-paylasim-yapan-kadin-1094895373.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, güzellik, güzellik yarışması, ruh sağlığı, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, ruh sağlığı derneği, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, hakaret davası