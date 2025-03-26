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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yapan kadın gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yapan kadın gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Kadın 3 hafta... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025-03-26T21:36+0300
2025-03-26T21:47+0300
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suç içerikli kelimelerle yapılan paylaşım üzerine araştırma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen 40 yaşında olduğu açıklanan B.Ö. isimli kadın polis ekiplerince Beykoz'daki evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen kadına bazı tetkikler yapıldığı bildirildi.Kadının tetkiklerin ardından 3 hafta gözlem altında tutulmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emniyet-genel-mudurlugunden-gozaltinda-bulunanlara-kotu-muamele-iddiasina-yanit-bu-asagilik-bir-1094893992.html
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beykoz, emniyet genel müdürlüğü (egm), i̇stanbul emniyet müdürlüğü, cumhurbaşkanına hakaret
beykoz, emniyet genel müdürlüğü (egm), i̇stanbul emniyet müdürlüğü, cumhurbaşkanına hakaret
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yapan kadın gözaltına alındı
21:36 26.03.2025 (güncellendi: 21:47 26.03.2025)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Kadın 3 hafta gözlem altında tutulmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suç içerikli kelimelerle yapılan paylaşım üzerine araştırma başlattı.
Kimlik bilgileri tespit edilen 40 yaşında olduğu açıklanan B.Ö. isimli kadın polis ekiplerince Beykoz'daki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen kadına bazı tetkikler yapıldığı bildirildi.
Kadının tetkiklerin ardından 3 hafta gözlem altında tutulmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.