https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/egm-sosyal-medyada-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-suc-icerikli-kelimelerle-paylasim-yapan-kadin-1094895373.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yapan kadın gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yapan kadın gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Kadın 3 hafta... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T21:36+0300

2025-03-26T21:36+0300

2025-03-26T21:47+0300

türki̇ye

beykoz

emniyet genel müdürlüğü (egm)

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

cumhurbaşkanına hakaret

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suç içerikli kelimelerle yapılan paylaşım üzerine araştırma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen 40 yaşında olduğu açıklanan B.Ö. isimli kadın polis ekiplerince Beykoz'daki evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen kadına bazı tetkikler yapıldığı bildirildi.Kadının tetkiklerin ardından 3 hafta gözlem altında tutulmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emniyet-genel-mudurlugunden-gozaltinda-bulunanlara-kotu-muamele-iddiasina-yanit-bu-asagilik-bir-1094893992.html

türki̇ye

beykoz

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beykoz, emniyet genel müdürlüğü (egm), i̇stanbul emniyet müdürlüğü, cumhurbaşkanına hakaret