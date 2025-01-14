https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html
Internet fenomeni Danla Bilic'ten 'estetik yaptırmayın' uyarısı: 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'
Internet fenomeni Danla Bilic'ten 'estetik yaptırmayın' uyarısı: 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonlardan pişmanlığını dile getirirken hayranları da 'hiç kimse vücuduna böyle bir şey yaptırmasın'... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T13:58+0300
2025-01-14T13:58+0300
2025-01-14T13:58+0300
sağlik
danla bilic
estetik
estetik cerrahi
estetik ameliyat
estetik operasyon
sosyal medya fenomeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/06/1048659166_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_536cee93ab930d46cad78ea7822e73b4.jpg
Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan ve kalçasını yaptırdığı 'dolgu' nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, hayranlarını uyardı. Dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olduğunu ve çok sayıda ameliyat geçirmek zorunda kaldığını anlatan Bilic, "Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Popoda hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu" dedi. Biliç, hayranlarını bu konuda uyararak, "Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak ‘hayır’ diyorum.” ifadelerini kullandı. Pişmanlığını anlattıSosyal medya fenomeni Danla Bilic, katıldığı bir programda estetik pişmanlığını anlattı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında fazla kilolarından kurtulan ve zayıflayan ünlü isim, vücudunu şekillendirmek için bazı operasyonlar geçirdi. Ama son olarak yaptırdığı 'popo büyütme' işlemi Bilic'i çok sayıda sağlık sorunu ile karşı karşıya getirdi. Bir sabah uyanıp 'popomu yaptıracağım' dedimBilic zayıfladıktan sonra bu operasyonlara karar verdiğini belirterek şunları anlattı: Yalvarıyorum yaptırmayınÜnlü fenomen, vücuduna uygulanan dolgu maddesinin kaburgasına kadar çıktığını anlatarak şu ifadelerini kullandı: “Deneyimlerime göre söylüyorum; hiçbir insanın kendine Aquafilling denen o uygulamayı yaptırmaması gerekiyor. Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Popoda hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu. MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığına bakılıyor. Ameliyat oluyorsun ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerinden çıkabiliyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenen bir şey. Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak ‘hayır’ diyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/oyuncu-zeynep-kocak-yasadigi-zorbaligi-anlatti-cok-cirkinsin-sete-makyajsiz-gelme-1092612494.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/06/1048659166_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_31838e8cc967985796de19b8b3b46efe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
danla bilic, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, sosyal medya fenomeni
danla bilic, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, sosyal medya fenomeni
Internet fenomeni Danla Bilic'ten 'estetik yaptırmayın' uyarısı: 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonlardan pişmanlığını dile getirirken hayranları da 'hiç kimse vücuduna böyle bir şey yaptırmasın' diyerek uyardı.
Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan ve kalçasını yaptırdığı 'dolgu' nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, hayranlarını uyardı. Dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olduğunu ve çok sayıda ameliyat geçirmek zorunda kaldığını anlatan Bilic, "Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Popoda hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu" dedi. Biliç, hayranlarını bu konuda uyararak, "Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak ‘hayır’ diyorum.” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, katıldığı bir programda estetik pişmanlığını anlattı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında fazla kilolarından kurtulan ve zayıflayan ünlü isim, vücudunu şekillendirmek için bazı operasyonlar geçirdi. Ama son olarak yaptırdığı 'popo büyütme' işlemi Bilic'i çok sayıda sağlık sorunu ile karşı karşıya getirdi.
Bir sabah uyanıp 'popomu yaptıracağım' dedim
Bilic zayıfladıktan sonra bu operasyonlara karar verdiğini belirterek şunları anlattı:
“Aquafilling diye bir uygulama bu. Vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırıyorsun ya, onun vücuda yapılan hali. Çok kötü. Çok kilo verdim ben bir ara. Benim popom çok güzeldi. Kilo verdikten sonra her şeyimle birlikte o da gitti. Nasıl göz altım çöktüyse, o da gitti ve ben bir sabah uyanıp ‘Popomu yaptıracağım’ dedim. Sonrasında birinci ve ikinci ameliyatı oldum, çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve aslında vücuda asla ve asla enjekte edilmemesi gereken çok zararlı bir maddeymiş. Benim vücudum enfekte oldu. Beni hastaneye yatırdılar. Vücutta o dolgular toplandı. Ben temizleme ameliyatları oldum. Hâlâ bitmiş bir süreç değil. Muhtemelen bir kez daha ameliyat olacağım.”
Ünlü fenomen, vücuduna uygulanan dolgu maddesinin kaburgasına kadar çıktığını anlatarak şu ifadelerini kullandı:
“Deneyimlerime göre söylüyorum; hiçbir insanın kendine Aquafilling denen o uygulamayı yaptırmaması gerekiyor. Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Popoda hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu. MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığına bakılıyor. Ameliyat oluyorsun ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerinden çıkabiliyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenen bir şey. Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak ‘hayır’ diyorum.”