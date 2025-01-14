https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html

Internet fenomeni Danla Bilic'ten 'estetik yaptırmayın' uyarısı: 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'

Internet fenomeni Danla Bilic'ten 'estetik yaptırmayın' uyarısı: 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonlardan pişmanlığını dile getirirken hayranları da 'hiç kimse vücuduna böyle bir şey yaptırmasın'... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T13:58+0300

2025-01-14T13:58+0300

2025-01-14T13:58+0300

sağlik

danla bilic

estetik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

estetik operasyon

sosyal medya fenomeni

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Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan ve kalçasını yaptırdığı 'dolgu' nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Danla Bilic, hayranlarını uyardı. Dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olduğunu ve çok sayıda ameliyat geçirmek zorunda kaldığını anlatan Bilic, "Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Popoda hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu" dedi. Biliç, hayranlarını bu konuda uyararak, "Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak ‘hayır’ diyorum.” ifadelerini kullandı. Pişmanlığını anlattıSosyal medya fenomeni Danla Bilic, katıldığı bir programda estetik pişmanlığını anlattı. Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında fazla kilolarından kurtulan ve zayıflayan ünlü isim, vücudunu şekillendirmek için bazı operasyonlar geçirdi. Ama son olarak yaptırdığı 'popo büyütme' işlemi Bilic'i çok sayıda sağlık sorunu ile karşı karşıya getirdi. Bir sabah uyanıp 'popomu yaptıracağım' dedimBilic zayıfladıktan sonra bu operasyonlara karar verdiğini belirterek şunları anlattı: Yalvarıyorum yaptırmayınÜnlü fenomen, vücuduna uygulanan dolgu maddesinin kaburgasına kadar çıktığını anlatarak şu ifadelerini kullandı: “Deneyimlerime göre söylüyorum; hiçbir insanın kendine Aquafilling denen o uygulamayı yaptırmaması gerekiyor. Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Popoda hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu. MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığına bakılıyor. Ameliyat oluyorsun ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerinden çıkabiliyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenen bir şey. Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak ‘hayır’ diyorum.”

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danla bilic, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, sosyal medya fenomeni