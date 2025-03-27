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İstanbul'da taksici skandalı: Çinli turist 8 bin liralık yol için 56 bin lira ödedi
İstanbul'da taksici skandalı: Çinli turist 8 bin liralık yol için 56 bin lira ödedi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda 26 suç kaydı bulunan bir taksici, şehri gezdirdiği Çinli kadın turistten 8 bin lira yerine 56 bin lira aldı. Polisin hızla harekete geçmesiyle... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da tatilini geçiren Çinli bir kadın turist, bindiği takside 56 bin TL dolandırıldı.Beyoğlu'nda yoldan çevirdiği bir taksiye binen Çinli kadın turist şehrin tarihi mekanlarında gezdikten sonra normalde 8 bin lira olması gereken taksimetre ücretine, kredi kartından 7 çekimle 56 bin lira ödedi. 'Kartımı elimden aldı, sorgulama şansım olmadı'Show Haber'e göre; Olay, turistin oteline döndüğü sırada yaşandı. Taksimetrede 8 bin lira yazarken, şoför turistin kredi kartından arka arkaya 7 kez ödeme alarak toplam 56 bin lira tahsil etti. Çinli turist, "Kartımı elimden aldı, sorgulama fırsatım bile olmadı" diyerek yaşadığı şoku anlattı. Turist kadın durumu ancak Çin'deki bankasının dolandırıcılık uyarısı yapmasıyla fark ettiğini ifade etti.26 suç kayıtlı taksici tutuklandıBeyoğlu Asayiş Büro ekipleri, hızla harekete geçerek şüpheli taksiciyi yakaladı. Yapılan incelemede taksicinin 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme tarafından tutuklanan şoförün yanı sıra, turistin parasının iade edileceği öğrenildi. Çinli turist, "Beklentilerimin çok dışındaydı ama Türk polisine minnettarım, sorunu çözdüler" diyerek memnuniyetini ifade etti. İstanbul Emniyeti, turistlere yönelik bu tür dolandırıcılıklara karşı sıkı önlemler aldıklarını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/taksilerde-yeni-donem-artik-zorunlu-olacak-sadece-3-gun-kaldi-1093989571.html
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taksi, sarı taksi, sarı taksi plakası, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği
taksi, sarı taksi, sarı taksi plakası, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği

İstanbul'da taksici skandalı: Çinli turist 8 bin liralık yol için 56 bin lira ödedi

21:08 27.03.2025
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Beyoğlu'nda 26 suç kaydı bulunan bir taksici, şehri gezdirdiği Çinli kadın turistten 8 bin lira yerine 56 bin lira aldı. Polisin hızla harekete geçmesiyle yakalanan şoför, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyeti, turistlere yönelik dolandırıcılık vakalarına karşı sıfır tolerans politikası uyguladıklarını duyurdu.
İstanbul'da tatilini geçiren Çinli bir kadın turist, bindiği takside 56 bin TL dolandırıldı.
Beyoğlu'nda yoldan çevirdiği bir taksiye binen Çinli kadın turist şehrin tarihi mekanlarında gezdikten sonra normalde 8 bin lira olması gereken taksimetre ücretine, kredi kartından 7 çekimle 56 bin lira ödedi.

'Kartımı elimden aldı, sorgulama şansım olmadı'

Show Haber'e göre; Olay, turistin oteline döndüğü sırada yaşandı. Taksimetrede 8 bin lira yazarken, şoför turistin kredi kartından arka arkaya 7 kez ödeme alarak toplam 56 bin lira tahsil etti. Çinli turist, "Kartımı elimden aldı, sorgulama fırsatım bile olmadı" diyerek yaşadığı şoku anlattı. Turist kadın durumu ancak Çin'deki bankasının dolandırıcılık uyarısı yapmasıyla fark ettiğini ifade etti.

26 suç kayıtlı taksici tutuklandı

Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, hızla harekete geçerek şüpheli taksiciyi yakaladı. Yapılan incelemede taksicinin 26 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme tarafından tutuklanan şoförün yanı sıra, turistin parasının iade edileceği öğrenildi. Çinli turist, "Beklentilerimin çok dışındaydı ama Türk polisine minnettarım, sorunu çözdüler" diyerek memnuniyetini ifade etti. İstanbul Emniyeti, turistlere yönelik bu tür dolandırıcılıklara karşı sıkı önlemler aldıklarını duyurdu.
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