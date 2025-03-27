https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/fenerbahceli-edin-dzekodan-kotu-haber-geldi-sakatligi-nedeniyle-kadrodan-cikarildi-1094926201.html

Fenerbahçeli Edin Dzeko’dan kötü haber geldi: Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli Edin Dzeko’dan kötü haber geldi: Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, milli takımında burnunda oluşan kırık nedeniyle Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Süper Lig’in 29... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T18:30+0300

2025-03-27T18:30+0300

2025-03-27T18:30+0300

spor

edin dzeko

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fenerbahçe spor kulübü

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cenk tosun

futbol

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Bodrum FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Bosnalı yıldız Edin Dzeko kadrodan çıkarıldı.Sarı-lacivertli ekibin yıldızı Dzeko'nun milli takım kampında burnunda yaşadığı kırık sebebiyle forma giyemeyeceği öğrenildi. A Spor’un haberine göre, milli takımında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Dzeko’nun Bodrum FK karşısında sahaya çıkamayacağı kesinleşti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Dzeko'nun yerine Cenk Tosun yada En Nesyri arasında tercih yapacağı ifade edildi. Bodrum FK Fenerbahçe maçı ne zaman?Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir viraja girerken, Bodrum FK deplasmanında galibiyet hedefliyor. Bodrum FK – Fenerbahçe mücadelesi 28 Mart Cuma günü saat 20.30’da Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda oynanacak. Maç BeİN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ifab-kalecilere-yonelik-kural-degisikligini-onayladi-8-saniye-kurali-uygulanacak-1094922799.html

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