https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/fenerbahceli-edin-dzekodan-kotu-haber-geldi-sakatligi-nedeniyle-kadrodan-cikarildi-1094926201.html
Fenerbahçeli Edin Dzeko’dan kötü haber geldi: Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçeli Edin Dzeko’dan kötü haber geldi: Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, milli takımında burnunda oluşan kırık nedeniyle Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Süper Lig’in 29... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T18:30+0300
2025-03-27T18:30+0300
2025-03-27T18:30+0300
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cenk tosun
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Bodrum FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Bosnalı yıldız Edin Dzeko kadrodan çıkarıldı.Sarı-lacivertli ekibin yıldızı Dzeko'nun milli takım kampında burnunda yaşadığı kırık sebebiyle forma giyemeyeceği öğrenildi. A Spor’un haberine göre, milli takımında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Dzeko’nun Bodrum FK karşısında sahaya çıkamayacağı kesinleşti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Dzeko'nun yerine Cenk Tosun yada En Nesyri arasında tercih yapacağı ifade edildi. Bodrum FK Fenerbahçe maçı ne zaman?Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir viraja girerken, Bodrum FK deplasmanında galibiyet hedefliyor. Bodrum FK – Fenerbahçe mücadelesi 28 Mart Cuma günü saat 20.30’da Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda oynanacak. Maç BeİN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ifab-kalecilere-yonelik-kural-degisikligini-onayladi-8-saniye-kurali-uygulanacak-1094922799.html
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edin dzeko, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, bodrum, maç, tarihi maç, maç yayını, cenk tosun, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Fenerbahçeli Edin Dzeko’dan kötü haber geldi: Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, milli takımında burnunda oluşan kırık nedeniyle Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Süper Lig’in 29. haftasında yarın saat 20.30’da oynanacak mücadelede, sarı-lacivertliler forvet hattında önemli bir eksikle sahaya çıkacak. Karşılaşma Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Bodrum FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Bosnalı yıldız Edin Dzeko kadrodan çıkarıldı.
Sarı-lacivertli ekibin yıldızı Dzeko'nun milli takım kampında burnunda yaşadığı kırık sebebiyle forma giyemeyeceği öğrenildi. A Spor’un haberine göre, milli takımında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Dzeko’nun Bodrum FK karşısında sahaya çıkamayacağı kesinleşti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Dzeko'nun yerine Cenk Tosun yada En Nesyri arasında tercih yapacağı ifade edildi.
Bodrum FK Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir viraja girerken, Bodrum FK deplasmanında galibiyet hedefliyor. Bodrum FK – Fenerbahçe mücadelesi 28 Mart Cuma günü saat 20.30’da Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda oynanacak. Maç BeİN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.