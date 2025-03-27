https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ifab-kalecilere-yonelik-kural-degisikligini-onayladi-8-saniye-kurali-uygulanacak-1094922799.html
IFAB, kalecilere yönelik kural değişikliğini onayladı: 8 saniye kuralı uygulanacak
IFAB, kalecilere yönelik kural değişikliğini onayladı: 8 saniye kuralı uygulanacak
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, kalecilerin zaman geçirmesini engellemek için yeni kural değişikliğine gitti. Kural 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T17:18+0300
2025-03-27T17:18+0300
2025-03-27T17:20+0300
spor
ifab
video yardımcı hakem (var)
kaleci
düzenleme
futbol
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni sezonda uygulamaya başlayacak yeni kuralı duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte kalecilerin zaman geçirmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Buna göre bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. 8 saniyeden fazla tutamayacakIFAB'ın sitesinden yayınlanan kitapçığa göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu. Yeni kurallara göre, oyun alanı dışında olan bir oyuncu veya ekip görevlisi, saha içindeki topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, endirekt serbest vuruş ve disiplin yaptırımı uygulanmayacak.VAR Protokolüne yeni bir ekleme geldiAyrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.Kitapçıkta belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1094888564.html
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ifab, video yardımcı hakem (var), kaleci, düzenleme, futbol
ifab, video yardımcı hakem (var), kaleci, düzenleme, futbol
IFAB, kalecilere yönelik kural değişikliğini onayladı: 8 saniye kuralı uygulanacak
17:18 27.03.2025 (güncellendi: 17:20 27.03.2025)
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, kalecilerin zaman geçirmesini engellemek için yeni kural değişikliğine gitti. Kural 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya girecek.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni sezonda uygulamaya başlayacak yeni kuralı duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte kalecilerin zaman geçirmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Buna göre bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek.
8 saniyeden fazla tutamayacak
IFAB'ın sitesinden yayınlanan kitapçığa göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.
Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu. Yeni kurallara göre, oyun alanı dışında olan bir oyuncu veya ekip görevlisi, saha içindeki topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, endirekt serbest vuruş ve disiplin yaptırımı uygulanmayacak.
VAR Protokolüne yeni bir ekleme geldi
Ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.
Kitapçıkta belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de yer aldı.