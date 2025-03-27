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CHP'li Mustafa Sarıgül duyurdu: 'Ümit Özdağ açlık grevine girecek'
CHP'li Mustafa Sarıgül duyurdu: 'Ümit Özdağ açlık grevine girecek'
Sputnik Türkiye
Cezaevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden CHP'li Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın iddianamesinin hazırlanmamasına tepki gösterdiğini ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T11:56+0300
2025-03-27T11:56+0300
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mustafa sarıgül
ümit özdağ
silivri cezaevi
chp
zafer partisi
açlık grevi
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Silivri Cezaevi'nde kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın hakkındaki iddialarla ilgili 65 gündür iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdiğini söyledi. Sarıgül, Özdağ'ın kendisine, "Benim iddianamem niye hazır değil? Ben artık tahammül edemiyorum. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim" dediğini aktardı. 'Açlık grevine başlayacağım'Özdağ'ın ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül şu ifadeleri kullandı: "Ümit Hocam'la 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit Hocam daha moralliydi ama Ümit Hocam diyor ki: "65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatarı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/zafer-partisi-genel-baskani-ozdagin-cezaevindeki-son-fotograflari-dikkat-cekti-hic-uzulmeyin-1094616559.html
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mustafa sarıgül, ümit özdağ, silivri cezaevi, chp, zafer partisi, açlık grevi
mustafa sarıgül, ümit özdağ, silivri cezaevi, chp, zafer partisi, açlık grevi

CHP'li Mustafa Sarıgül duyurdu: 'Ümit Özdağ açlık grevine girecek'

11:56 27.03.2025
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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Cezaevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden CHP'li Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın iddianamesinin hazırlanmamasına tepki gösterdiğini ve açlık grevine gireceğini söylediğini dile getirdi.
Silivri Cezaevi'nde kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın hakkındaki iddialarla ilgili 65 gündür iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdiğini söyledi. Sarıgül, Özdağ'ın kendisine, "Benim iddianamem niye hazır değil? Ben artık tahammül edemiyorum. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim" dediğini aktardı.

'Açlık grevine başlayacağım'

Özdağ'ın ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül şu ifadeleri kullandı:
"Ümit Hocam'la 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit Hocam daha moralliydi ama Ümit Hocam diyor ki: "65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatarı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum."
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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