https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/chpli-mustafa-sarigul-duyurdu-umit-ozdag-aclik-grevine-girecek-1094910697.html

CHP'li Mustafa Sarıgül duyurdu: 'Ümit Özdağ açlık grevine girecek'

CHP'li Mustafa Sarıgül duyurdu: 'Ümit Özdağ açlık grevine girecek'

Sputnik Türkiye

Cezaevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden CHP'li Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın iddianamesinin hazırlanmamasına tepki gösterdiğini ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T11:56+0300

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2025-03-27T11:56+0300

türki̇ye

mustafa sarıgül

ümit özdağ

silivri cezaevi

chp

zafer partisi

açlık grevi

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Silivri Cezaevi'nde kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın hakkındaki iddialarla ilgili 65 gündür iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdiğini söyledi. Sarıgül, Özdağ'ın kendisine, "Benim iddianamem niye hazır değil? Ben artık tahammül edemiyorum. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim" dediğini aktardı. 'Açlık grevine başlayacağım'Özdağ'ın ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül şu ifadeleri kullandı: "Ümit Hocam'la 3 hafta önce geldiğim zaman Ümit Hocam daha moralliydi ama Ümit Hocam diyor ki: "65 gün oldu. Benim iddianamem niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben burada olduğumu keşke bilsem. Benim suç güçlü bir suç şüphesi, böyle bir cezanın hukukta yatarı yok. Ben artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren Artık kantinden yemek yemeyeceğim. Bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim. Kendi imkânlarımla orucumu tutacağım. Ama bu böyle giderse bayramdan sonra diyor, ben artık açlık grevine başlayacağım, tahammül edemiyorum artık. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Yasaları beynimle çözemiyorum."

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mustafa sarıgül, ümit özdağ, silivri cezaevi, chp, zafer partisi, açlık grevi