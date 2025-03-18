https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/zafer-partisi-genel-baskani-ozdagin-cezaevindeki-son-fotograflari-dikkat-cekti-hic-uzulmeyin-1094616559.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'
Sputnik Türkiye
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın son fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T14:40+0300
2025-03-18T14:40+0300
2025-03-18T14:46+0300
türki̇ye
silivri cezaevi
ümit özdağ
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden kız kardeşiyle çektirdiği fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada çok konuşulunca Özdağ sosyal medyasından sağlığıyla ilgili açıklama yaparak, 'Hiç üzülmeyin lütfen 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim' dedi. Özdağ cezaevindeki günlük rutinini ve spor yaptığını da ifade etti. Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı: İlk fotoğraf 3 Mart'ta yayımlanmıştıÖzdağ'ın kız kardeşi ve annesiyle birlikte Silivri Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraf 3 Mart'ta paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/umit-ozdag-cezaevinden-fotografini-paylasti-1094142103.html
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silivri cezaevi, ümit özdağ
silivri cezaevi, ümit özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'
14:40 18.03.2025 (güncellendi: 14:46 18.03.2025)
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın son fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden kız kardeşiyle çektirdiği fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada çok konuşulunca Özdağ sosyal medyasından sağlığıyla ilgili açıklama yaparak, 'Hiç üzülmeyin lütfen 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim' dedi. Özdağ cezaevindeki günlük rutinini ve spor yaptığını da ifade etti.
Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler. Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir."
İlk fotoğraf 3 Mart'ta yayımlanmıştı
Özdağ'ın kız kardeşi ve annesiyle birlikte Silivri Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraf 3 Mart'ta paylaşılmıştı.