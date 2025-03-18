https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/zafer-partisi-genel-baskani-ozdagin-cezaevindeki-son-fotograflari-dikkat-cekti-hic-uzulmeyin-1094616559.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'

Sputnik Türkiye

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın son fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T14:40+0300

2025-03-18T14:40+0300

2025-03-18T14:46+0300

türki̇ye

silivri cezaevi

ümit özdağ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden kız kardeşiyle çektirdiği fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada çok konuşulunca Özdağ sosyal medyasından sağlığıyla ilgili açıklama yaparak, 'Hiç üzülmeyin lütfen 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim' dedi. Özdağ cezaevindeki günlük rutinini ve spor yaptığını da ifade etti. Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı: İlk fotoğraf 3 Mart'ta yayımlanmıştıÖzdağ'ın kız kardeşi ve annesiyle birlikte Silivri Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraf 3 Mart'ta paylaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/umit-ozdag-cezaevinden-fotografini-paylasti-1094142103.html

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silivri cezaevi, ümit özdağ