Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünya F-35'ten uzaklaşıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Dijital platformlara rekabet soruşturması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Maliye, 'Fal' ve 'Astrolojinin' peşine düştü
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlı döneminde flört etmek.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sustable kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye'de yabancı savaşçılar koordinasyon içinde. Burada bazı devletlerin rolü var’
16:05
91 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
18:16
29 dk
ÖZEL HABER
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yeni doğum yapacak annelere destek yolda
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
SESLİ HABER
Suç makinesi yine serbest
20:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da en fazla "Altın Vize"yi Türk vatandaşları aldı
22:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Norveç, anlaşmaya göre Svalbard Adaları’nı silahlandıramaz’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuraklık tehdidi üreticiyi korkutuyor
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
AB Gümrük Birliği Anlaşması ekonomide Türkiye’ye ‘eksi’ yazıyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin ederek tüm ordu tarafından saygı duyulan kişi Mustafa Kemal'dir'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD İran'a saldırır mı?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
18 MART ZAFERİ
Kanla yazılan kahramanlık destanı: Çanakkale
18:09
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/zafer-partisi-genel-baskani-ozdagin-cezaevindeki-son-fotograflari-dikkat-cekti-hic-uzulmeyin-1094616559.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'
Sputnik Türkiye
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın son fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T14:40+0300
2025-03-18T14:46+0300
türki̇ye
silivri cezaevi
ümit özdağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094616406_0:0:1291:727_1920x0_80_0_0_4086d13434bc016bfa07d33c95fdc61b.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden kız kardeşiyle çektirdiği fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada çok konuşulunca Özdağ sosyal medyasından sağlığıyla ilgili açıklama yaparak, 'Hiç üzülmeyin lütfen 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim' dedi. Özdağ cezaevindeki günlük rutinini ve spor yaptığını da ifade etti. Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı: İlk fotoğraf 3 Mart'ta yayımlanmıştıÖzdağ'ın kız kardeşi ve annesiyle birlikte Silivri Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraf 3 Mart'ta paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/umit-ozdag-cezaevinden-fotografini-paylasti-1094142103.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094616406_56:0:1216:870_1920x0_80_0_0_8e7e8d00985fe1e5b5b4a8b1ec6a2ee7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
silivri cezaevi, ümit özdağ
silivri cezaevi, ümit özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın cezaevindeki son fotoğrafları dikkat çekti: 'Hiç üzülmeyin'

14:40 18.03.2025 (güncellendi: 14:46 18.03.2025)
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
Abone ol
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın son fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden kız kardeşiyle çektirdiği fotoğraflarda verdiği kilolar dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada çok konuşulunca Özdağ sosyal medyasından sağlığıyla ilgili açıklama yaparak, 'Hiç üzülmeyin lütfen 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim' dedi. Özdağ cezaevindeki günlük rutinini ve spor yaptığını da ifade etti.
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
Ümit Özdağ
Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler. Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir."

İlk fotoğraf 3 Mart'ta yayımlanmıştı

Özdağ'ın kız kardeşi ve annesiyle birlikte Silivri Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraf 3 Mart'ta paylaşılmıştı.
© FotoğrafÜmit Özdağ’dan gözaltı sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
Ümit Özdağ’dan gözaltı sonrası ilk fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
Ümit Özdağ’dan gözaltı sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
© Fotoğraf
Ümit Özdağ’dan gözaltı sonrası ilk fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
POLİTİKA
Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı
3 Mart, 12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала