Bakan Yerlikaya: Son eylemlerde bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı

Sokak ve gösteri yürüyüşü Anayasal haktır. Herkes önceden izin almadan toplantı ve yürüyüş hakkına sahiptir silahsız ve saldırısız. Peki o taşlar, bıçaklar, asitler, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Hele ki yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek. Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı. 150 polis yaralandı, yazık değil mi? Valilerimizi tebrik ediyorum.