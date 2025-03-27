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Bakan Yerlikaya: Son eylemlerde bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı
Bakan Yerlikaya: Son eylemlerde bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı." dedi. 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bayram tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin açıklama yaptı.'Bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı'Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacağını bildirdi.
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ali yerlikaya, ekrem i̇mamoğlu, chp, özgür özel, protesto, protesto gösterisi, eylem
ali yerlikaya, ekrem i̇mamoğlu, chp, özgür özel, protesto, protesto gösterisi, eylem

Bakan Yerlikaya: Son eylemlerde bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı

10:30 27.03.2025 (güncellendi: 11:27 27.03.2025)
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA / Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bayram tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

'Bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı'

Sokak ve gösteri yürüyüşü Anayasal haktır. Herkes önceden izin almadan toplantı ve yürüyüş hakkına sahiptir silahsız ve saldırısız. Peki o taşlar, bıçaklar, asitler, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Hele ki yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek. Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı. 150 polis yaralandı, yazık değil mi? Valilerimizi tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacağını bildirdi.
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