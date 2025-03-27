https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sarachanede-gozaltina-alinan-gazeteciler-icin-tahliye-karari-kuray-kilic-ve-akgul-serbest-1094904128.html

Saraçhane’de gözaltına alınan gazeteciler i̇çin tahliye kararı

Saraçhane’de gözaltına alınan gazeteciler i̇çin tahliye kararı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki eylemlere ilişkin 7 gazeteci tutuklanmıştı. Mahkeme itirazları kabul etti ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T09:44+0300

2025-03-27T09:44+0300

2025-03-27T09:58+0300

bülent kılıç

yasin akgül

saraçhane

i̇stanbul

afp

türki̇ye

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Gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç ve Yasin Akgül'ün de aralarında bulunduğu 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul’daki ilgili mahkeme tarafından kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasına hükmedildi. Tahliyelerin kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor.25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınmışlardıGazeteciler, 25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmışlardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagda-otel-yangini-mahsur-kalanlar-var-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1094900303.html

saraçhane

i̇stanbul

türki̇ye

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zeynep kuray tahliye kararı, bülent kılıç serbest bırakıldı, yasin akgül gazeteci tahliye edildi, saraçhane gazeteci gözaltısı, mlsa gazeteci itirazı kabul edildi, 25 mart tutuklanan gazeteciler