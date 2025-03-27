https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sarachanede-gozaltina-alinan-gazeteciler-icin-tahliye-karari-kuray-kilic-ve-akgul-serbest-1094904128.html
Saraçhane’de gözaltına alınan gazeteciler i̇çin tahliye kararı
Saraçhane’de gözaltına alınan gazeteciler i̇çin tahliye kararı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki eylemlere ilişkin 7 gazeteci tutuklanmıştı. Mahkeme itirazları kabul etti ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:44+0300
2025-03-27T09:44+0300
2025-03-27T09:58+0300
bülent kılıç
yasin akgül
saraçhane
i̇stanbul
afp
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/18/1094807436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1516ca4025636b554a8c243131f461f2.jpg
Gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç ve Yasin Akgül'ün de aralarında bulunduğu 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul’daki ilgili mahkeme tarafından kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasına hükmedildi. Tahliyelerin kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor.25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınmışlardıGazeteciler, 25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmışlardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagda-otel-yangini-mahsur-kalanlar-var-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1094900303.html
saraçhane
i̇stanbul
türki̇ye
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zeynep kuray tahliye kararı, bülent kılıç serbest bırakıldı, yasin akgül gazeteci tahliye edildi, saraçhane gazeteci gözaltısı, mlsa gazeteci itirazı kabul edildi, 25 mart tutuklanan gazeteciler
zeynep kuray tahliye kararı, bülent kılıç serbest bırakıldı, yasin akgül gazeteci tahliye edildi, saraçhane gazeteci gözaltısı, mlsa gazeteci itirazı kabul edildi, 25 mart tutuklanan gazeteciler
Saraçhane’de gözaltına alınan gazeteciler i̇çin tahliye kararı
09:44 27.03.2025 (güncellendi: 09:58 27.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki eylemlere ilişkin 7 gazeteci tutuklanmıştı. Mahkeme itirazları kabul etti ve gazetecilerin tahliyesine karar verdi. Tahliye işlemleri kısa sürede tamamlanacak.
Gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç ve Yasin Akgül'ün de aralarında bulunduğu 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul’daki ilgili mahkeme tarafından kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasına hükmedildi. Tahliyelerin kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor.
25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınmışlardı
Gazeteciler, 25 Mart’ta ev baskınlarıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmışlardı.