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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi kararını savundu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi kararını savundu
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T21:54+0300
2025-03-27T21:54+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlediği bir etkinlikte Öztürk'le ilgili bir soruyu yanıtladı.Rubio, Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptal edildiğini doğruladı.Vizelerin hangi durumlarda iptal edilebileceğine ilişkin politikalarını anlatan Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci olarak girmek için vize başvurusunda bulunursanız ve bize ABD'ye gelme sebebinizin sadece köşe yazısı yazmak değil, üniversiteleri tahrip etmek, öğrencileri taciz etmek, binaları ele geçirmek, kargaşa yaratmak gibi şeylerle ilgili hareketlere katılmak olduğunu söylerseniz, bize yalan söyleyip vize aldıktan sonra ABD'ye girerseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız size vize vermeyeceğiz, vermişsek de vizenizi elinizden alacağız" şeklinde konuştu.Vizesi iptal edilen herhangi bir kişinin de artık ABD'deki yasal durumunu kaybedeceği için burada kalamayacağını belirten Rubio, "Vizenizi kaybettiğinizde artık yasal olarak Birleşik Devletler'de değilsinizdir ve dünyadaki her ülkenin olduğu gibi bizim de sizi ülkemizden çıkarma hakkımız vardır. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.Öztürk'ü 'üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla' suçlayan Bakan Rubio, "Size eğitim görmeniz ve diploma almanız için vize veriyoruz, üniversite kampüslerimizi yakıp yıkan bir sosyal aktivist olmanız için değil, size vize verdik ve siz bunu yapmaya karar verirseniz vizenizi geri alırız" değerlendirmesinde bulundu.İftara gitmek için evinden çıktığı esnada gözaltına alınmıştıTürkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine haber verilmediği belirtilmişti.Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde 'Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen' Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıkları bilgisini paylaşmıştı.ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, 'medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği' olarak değerlendirmişti.ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı açıklamada ise Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin, Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de 'Hamas propagandası ve antisemitizm' yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş ancak ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.
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haberler, marco rubio, elizabeth warren, donald trump, abd, massachusetts, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), tufts üniversitesi, georgetown üniversitesi, amerika
haberler, marco rubio, elizabeth warren, donald trump, abd, massachusetts, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), tufts üniversitesi, georgetown üniversitesi, amerika

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi kararını savundu

21:54 27.03.2025
© AP Photo / Saul LoebMarco Rubio, el secretario de Estado de EEUU
Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlediği bir etkinlikte Öztürk'le ilgili bir soruyu yanıtladı.
Rubio, Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptal edildiğini doğruladı.
Vizelerin hangi durumlarda iptal edilebileceğine ilişkin politikalarını anlatan Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci olarak girmek için vize başvurusunda bulunursanız ve bize ABD'ye gelme sebebinizin sadece köşe yazısı yazmak değil, üniversiteleri tahrip etmek, öğrencileri taciz etmek, binaları ele geçirmek, kargaşa yaratmak gibi şeylerle ilgili hareketlere katılmak olduğunu söylerseniz, bize yalan söyleyip vize aldıktan sonra ABD'ye girerseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız size vize vermeyeceğiz, vermişsek de vizenizi elinizden alacağız" şeklinde konuştu.
Vizesi iptal edilen herhangi bir kişinin de artık ABD'deki yasal durumunu kaybedeceği için burada kalamayacağını belirten Rubio, "Vizenizi kaybettiğinizde artık yasal olarak Birleşik Devletler'de değilsinizdir ve dünyadaki her ülkenin olduğu gibi bizim de sizi ülkemizden çıkarma hakkımız vardır. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.
Öztürk'ü 'üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla' suçlayan Bakan Rubio, "Size eğitim görmeniz ve diploma almanız için vize veriyoruz, üniversite kampüslerimizi yakıp yıkan bir sosyal aktivist olmanız için değil, size vize verdik ve siz bunu yapmaya karar verirseniz vizenizi geri alırız" değerlendirmesinde bulundu.

İftara gitmek için evinden çıktığı esnada gözaltına alınmıştı

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.
ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.
Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine haber verilmediği belirtilmişti.
Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde 'Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen' Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıkları bilgisini paylaşmıştı.
ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, 'medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği' olarak değerlendirmişti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı açıklamada ise Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin, Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.
Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de 'Hamas propagandası ve antisemitizm' yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş ancak ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.
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