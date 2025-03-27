https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasi-kapsaminda-12-sirkete-el-konuldu-1094930314.html

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 12 şirkete el konuldu. 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T21:02+0300

2025-03-27T21:02+0300

2025-03-27T21:02+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

el koyma

şirket

i̇stanbul cumhuriyet savcılığı

nöbetçi sulh ceza hakimliği

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda, savcılığın talebi üzerine, 12 şirkete nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.Yapılan açıklamada el konulan şirketlerin isimlerini şu şekilde dile getirildi:

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, el koyma, şirket, i̇stanbul cumhuriyet savcılığı, nöbetçi sulh ceza hakimliği