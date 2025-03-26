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Elleme, sarılma ve öpme: Çocukları sevmeyi biliyor muyuz? Dudak uçuğu 2 yaşındaki çocuğu nasıl kör bıraktı?
Elleme, sarılma ve öpme: Çocukları sevmeyi biliyor muyuz? Dudak uçuğu 2 yaşındaki çocuğu nasıl kör bıraktı?
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 2 hafta önce yaşanan bir olayda 2 yaşındaki bir çocuk, uçuklu bir kişi tarafından öpülmesinin ardından görme kaybı yaşadı. Peki çocukları ve... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T11:39+0300
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virüs
uçuk
herpes simpleks virüsü (hsv)
herpes simpleks virüsünün (hsv)
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Küçük çocuk ve bebeklerle kurulan iletişimde onlarla fiziksel temas kurmak, birçok hastalık riski taşıyor. İngiltere'de dudağında uçuk olan bir kişinin 2 yaşındaki bebeği öpmesi üzerine bebeğin bir gözünde görme kaybı yaşaması da bu riski bir kez daha gözler önüne serdi.Peki çocuk ve bebekler ile nasıl iletişim kurulmalı? Elleyerek, sarılarak ve öperek sevmek, farkında olmadan hangi hastalıkları onlara bulaştırabilir ve riskleri nelerdir?Uçuk kör yapar mı?Sputnik Türkiye'ye konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli uçuk olarak bilinen herpes virüsünün nasıl bulaştığını ve bağışıklığı düşük kişiler için taşıdığı riskleri anlattı:Herpes virüsü hangi hastalıklara sebep olur?Görme kaybı dışında herpes virüsünün yol açabileceği riskler neler?'Dokunmaktan, hele öpmekten çok daha fazla kaçının'Özellikle Türkiye'de sevgi dili olarak fiziksel temasa daha fazla başvurulur, sokakta dahi çocuklar fiziksel temas yoluyla sevilir. Ancak bu durum son yıllarda özellikle anne ve babaların da bilinçlenmesiyle değişiklik gösteriyor. Prof. Dr. Eda Kepenekli özellikle uçuk ihtimali olanları uyardı ve "Bizim kültürümüzdeki bebekleri, küçükleri sevmek, gözetmek, çocuklu aileye sosyal destek vermek çok güzel bir alışkanlık. Ancak yakın temasımız sırasında dikkat edeceğimiz bazı hususları da kültürümüze yerleştirmek gerekiyor. Örneğin ateş, boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetleri olanlar diğer insanlarla araya fiziksel mesafe koymalı ve maske takmalıdır. Cildinde ve dudağında uçuğu olan bireyler başka bireylere dokunmaktan, hele ki öpmekten kaçınmalıdır. Bu yaraların üzeri bulaş ihtimalini azaltmak için steril gazlı bez ile örtülebilir." dedi.Çıban, apse, siğil: Herhangi bir cilt teması ile bulaşırPeki dikkat edilmediğinde yetişkinlerden çocuklara bulaşabilecek riskli hastalıklar neler?'Aşı ile korunmak mümkün'Çocukları sosyal ortamdan soyutlamak mümkün değil nacak virüs ve enfeksiyonlardan korumak için doktor Kepenekli şu uyarıları yapıyor:
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herpes simpleks virüsü tehlikeli mi, herpes simpleks tip 1 ve 2 igm nedir, herpes simpleks virüsü vücuttan nasıl atılır, herpes simpleks geçici mi, herpes simpleks virüsü
herpes simpleks virüsü tehlikeli mi, herpes simpleks tip 1 ve 2 igm nedir, herpes simpleks virüsü vücuttan nasıl atılır, herpes simpleks geçici mi, herpes simpleks virüsü

Elleme, sarılma ve öpme: Çocukları sevmeyi biliyor muyuz? Dudak uçuğu 2 yaşındaki çocuğu nasıl kör bıraktı?

11:39 26.03.2025
© Fotoğraf : yapay zekaçocuk ve bebek sevmek
çocuk ve bebek sevmek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© Fotoğraf : yapay zeka
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Zeynep Gökalp - Sputnik Türkiye
Zeynep Gökalp
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Özel
İngiltere'de 2 hafta önce yaşanan bir olayda 2 yaşındaki bir çocuk, uçuklu bir kişi tarafından öpülmesinin ardından görme kaybı yaşadı. Peki çocukları ve bebekleri nasıl sevmek gerekiyor? Ellemek ve dokunmanın sakıncalar neler, hangi hastalıklar temas ile bulaşır ve çocuklar için risk taşır?
Küçük çocuk ve bebeklerle kurulan iletişimde onlarla fiziksel temas kurmak, birçok hastalık riski taşıyor. İngiltere'de dudağında uçuk olan bir kişinin 2 yaşındaki bebeği öpmesi üzerine bebeğin bir gözünde görme kaybı yaşaması da bu riski bir kez daha gözler önüne serdi.
Peki çocuk ve bebekler ile nasıl iletişim kurulmalı? Elleyerek, sarılarak ve öperek sevmek, farkında olmadan hangi hastalıkları onlara bulaştırabilir ve riskleri nelerdir?

Uçuk kör yapar mı?

Sputnik Türkiye'ye konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli uçuk olarak bilinen herpes virüsünün nasıl bulaştığını ve bağışıklığı düşük kişiler için taşıdığı riskleri anlattı:
Herpes virüs enfeksiyonları dudakta uçuk, ciltte içi su dolu kabarcıklar, ağız içinde ağrılı yaralar, genital bölgede yaralar, beyin zarı veya beyin dokusu iltihabı şeklinde karşımıza çıkabilir. Dudaklarda uçuk ya da ciltte Herpes döküntüleri olduğu zaman yakın temas ve dokunma ile çevremizdeki kişilere bu enfeksiyonu bulaştırabiliriz. Bu enfeksiyon hastanın yaşı küçük olanlarda veya ileri yaştakilerde, bağışıklık sisteminde zayflık olanlarda daha ağır seyretme eğilimindedir. Cilt üzerindeki, göz kapağındaki uçuklar gözün saydam tabakasına ve diğer katmanlarına yayılarak hatta göz sinirine ilerleyerek kişiyi kör bırakabilir.

Herpes virüsü hangi hastalıklara sebep olur?

Görme kaybı dışında herpes virüsünün yol açabileceği riskler neler?

"Bunula birlikte eğer ki beyin iltihabı (ensefalit) yaptı ise bunun komplikasyonu olarak işitme kaybı, körlük, zeka geriliği, kişilik değişiklikleri, havaleler gelişebilmektedir"

'Dokunmaktan, hele öpmekten çok daha fazla kaçının'

Özellikle Türkiye'de sevgi dili olarak fiziksel temasa daha fazla başvurulur, sokakta dahi çocuklar fiziksel temas yoluyla sevilir. Ancak bu durum son yıllarda özellikle anne ve babaların da bilinçlenmesiyle değişiklik gösteriyor. Prof. Dr. Eda Kepenekli özellikle uçuk ihtimali olanları uyardı ve "Bizim kültürümüzdeki bebekleri, küçükleri sevmek, gözetmek, çocuklu aileye sosyal destek vermek çok güzel bir alışkanlık. Ancak yakın temasımız sırasında dikkat edeceğimiz bazı hususları da kültürümüze yerleştirmek gerekiyor. Örneğin ateş, boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetleri olanlar diğer insanlarla araya fiziksel mesafe koymalı ve maske takmalıdır. Cildinde ve dudağında uçuğu olan bireyler başka bireylere dokunmaktan, hele ki öpmekten kaçınmalıdır. Bu yaraların üzeri bulaş ihtimalini azaltmak için steril gazlı bez ile örtülebilir." dedi.

Çıban, apse, siğil: Herhangi bir cilt teması ile bulaşır

Peki dikkat edilmediğinde yetişkinlerden çocuklara bulaşabilecek riskli hastalıklar neler?
"Tüberküloz, grip, solunum yolları enfeksiyonlarının hemen tümü erişkinlerden çocuklara bulaşabilir. Bununla birlikte bir yetişkinde ishal ve kusma gibi belirtiler olduğunda, tuvalet –yemek-el hijyenine dikkat edilmediğinde ev içindeki diğer yetişkinlere ve çocuklara da bu enfeksiyon bulaşabilir. Ciltte çıbanlar, abseler, virüslerin sebep olduğu siğil gibi enfeksiyonlar da yetişkinlerden çocuklara cilt teması ile bulaşabilir."

'Aşı ile korunmak mümkün'

Çocukları sosyal ortamdan soyutlamak mümkün değil nacak virüs ve enfeksiyonlardan korumak için doktor Kepenekli şu uyarıları yapıyor:
Çocuklar arasında teması engellemek mümkün değil ancak yakın temas ile bulaşabilecek pek çok hastalıktan aşı ile korunmak mümkün. Günümüzde takvimde yer alan ve özel olarak yapılan aşıları tamamlanmış olan bir çocuk zatürre, menenjit, orta kulak iltihabı, sinüzit, grip, hepatit, suçiçeği, çocuk felci, boğmaca gibi pek çok enfeksiyondan kuvvetli bir şekilde korunmuş oluyor.
İngiltere'de 2 yaşındaki çocuk bir tanıdığının onu öpmesi sonucu görme yetisini kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
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Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi
14 Mart, 13:21
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