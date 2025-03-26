https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/elleme-sarilma-ve-opme-cocuklari-sevmeyi-biliyor-muyuz-dudak-ucugu-2-yasindaki-cocugu-nasil-kor-1094871064.html

Elleme, sarılma ve öpme: Çocukları sevmeyi biliyor muyuz? Dudak uçuğu 2 yaşındaki çocuğu nasıl kör bıraktı?

Elleme, sarılma ve öpme: Çocukları sevmeyi biliyor muyuz? Dudak uçuğu 2 yaşındaki çocuğu nasıl kör bıraktı?

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 2 hafta önce yaşanan bir olayda 2 yaşındaki bir çocuk, uçuklu bir kişi tarafından öpülmesinin ardından görme kaybı yaşadı. Peki çocukları ve... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T11:39+0300

2025-03-26T11:39+0300

2025-03-26T11:39+0300

sağlik

sağlık

aşı

virüs

uçuk

herpes simpleks virüsü (hsv)

herpes simpleks virüsünün (hsv)

çocuk

bebek

bulaşıcı

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Küçük çocuk ve bebeklerle kurulan iletişimde onlarla fiziksel temas kurmak, birçok hastalık riski taşıyor. İngiltere'de dudağında uçuk olan bir kişinin 2 yaşındaki bebeği öpmesi üzerine bebeğin bir gözünde görme kaybı yaşaması da bu riski bir kez daha gözler önüne serdi.Peki çocuk ve bebekler ile nasıl iletişim kurulmalı? Elleyerek, sarılarak ve öperek sevmek, farkında olmadan hangi hastalıkları onlara bulaştırabilir ve riskleri nelerdir?Uçuk kör yapar mı?Sputnik Türkiye'ye konuşan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli uçuk olarak bilinen herpes virüsünün nasıl bulaştığını ve bağışıklığı düşük kişiler için taşıdığı riskleri anlattı:Herpes virüsü hangi hastalıklara sebep olur?Görme kaybı dışında herpes virüsünün yol açabileceği riskler neler?'Dokunmaktan, hele öpmekten çok daha fazla kaçının'Özellikle Türkiye'de sevgi dili olarak fiziksel temasa daha fazla başvurulur, sokakta dahi çocuklar fiziksel temas yoluyla sevilir. Ancak bu durum son yıllarda özellikle anne ve babaların da bilinçlenmesiyle değişiklik gösteriyor. Prof. Dr. Eda Kepenekli özellikle uçuk ihtimali olanları uyardı ve "Bizim kültürümüzdeki bebekleri, küçükleri sevmek, gözetmek, çocuklu aileye sosyal destek vermek çok güzel bir alışkanlık. Ancak yakın temasımız sırasında dikkat edeceğimiz bazı hususları da kültürümüze yerleştirmek gerekiyor. Örneğin ateş, boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetleri olanlar diğer insanlarla araya fiziksel mesafe koymalı ve maske takmalıdır. Cildinde ve dudağında uçuğu olan bireyler başka bireylere dokunmaktan, hele ki öpmekten kaçınmalıdır. Bu yaraların üzeri bulaş ihtimalini azaltmak için steril gazlı bez ile örtülebilir." dedi.Çıban, apse, siğil: Herhangi bir cilt teması ile bulaşırPeki dikkat edilmediğinde yetişkinlerden çocuklara bulaşabilecek riskli hastalıklar neler?'Aşı ile korunmak mümkün'Çocukları sosyal ortamdan soyutlamak mümkün değil nacak virüs ve enfeksiyonlardan korumak için doktor Kepenekli şu uyarıları yapıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ucuk-tasiyan-biri-tarafindan-opulen-cocuk-gorme-yetisini-kaybetti-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-1094512932.html

bebek

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2025

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