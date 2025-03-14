Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, en kötü enflasyona sahip 10 ülke arasında
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon: ‘Türkiye’de hiçbir ürünün tek haneli fiyatı yok’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Duygusal zekaya sahip ilk yapay zeka piyasaya sürüldü: Empati yapabilecek
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
'Doğudan batıya dönen gezegen'
16:10
6 dk
SESLİ HABER
İzmir Körfezi'nde kirlilik krizi: Bakanlıktan sert tepki
16:32
2 dk
SESLİ HABER
Bıçaklı saldırıda oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden Yasemin Minguzzi'den kampanya
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin süt deviydi: İcradan satışa çıkacak
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin siber güvenlik yol haritası belirlendi
17:19
3 dk
SESLİ HABER
İspanya’da yeni keşif: 1.4 milyon yıllık insan yüzü bulundu
17:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Patruşev uyardı: NATO’nun hedefi Rus tankerleri
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve AB’den ’30 günlük ateşkes önerisi’ yorumu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Putin üniformayla ziyaret etti: Ukrayna, Kursk’ta tamamen başarısız oldu
19:28
3 dk
SESLİ HABER
TÜİK paylaştı: Konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 20 artış
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Türk nüfusu yaşlanıyor: Yaşlı nüfusun oranında artış
20:22
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Belediyeleri bekleyen soruşturma
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MSB'den Suriye yönetimi ve SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zamana kadar rakibini kendisi seçti’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ünlülerin gerçek isimleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünyanın en büyük operalarıi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın düşman listesindeki ABD’li gazeteci öldürüldü
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’un değerlendirme ofisi kapatıldı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump ekibi Yüksek Mahkeme’ye başvurdu: Kararname uygulansın
17:13
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Eski Kültür Bakanı Çağlayan: 'İstiklal savaşının başlama anı oydu...'
17:34
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli yetkili: ‘İsrail Kudüs’teki Hristiyan varlığı tehdit ediyor’
18:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ucuk-tasiyan-biri-tarafindan-opulen-cocuk-gorme-yetisini-kaybetti-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-1094512932.html
Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi
Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 2 yaşındaki bir çocuğun hayatı, dudağında herpes virüsü taşıyan birisinin gözünü öpmesiyle değişti. Sol gözün görme kaybı oluşan çocuğun ailesi... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T13:21+0300
2025-03-14T13:21+0300
sağlik
sağlık
yaşam
dünya
i̇ngiltere
uçuk
herpes simpleks virüsü (hsv)
görme kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094512136_0:78:960:618_1920x0_80_0_0_593ccf14793041dc65d2816fabcb1e24.jpg
Herpes virüsünün yol açabileceği tehlikeler, İngiltere'de 2 yaşındaki Juwan adlı bir çocuğun, bir tanıdığının öpücüğüyle herpes simpleks virüsüne kapıp sol gözünde görme kaybı yaşamasından sonra tekrardan gündemde. Virüsün yol açtığı kabarcığın çocuğun korneasında 4 mm'lik bir deliğe neden olduğunu sosyal medya hesaplarından anlatan aile, ailelerin bu konu hakkında daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. 2 yaşındaki çocuğun durumunun daha fazla kötüleşmemesi adına göz kapaklarının dikilerek göz organının koruma altına alındığını söyleyen aile, özellikle yeni doğan bebekler ve küçük çocukların uçuk taşıyan kişiler tarafından öpülmemesi gerektiğinin altını çizdi.Uçuk virüsü göz sağlını tehdit ediyorAilenin uyarıları sosyal medyada gündem olurken, uzmanlar Herpes simpleks virüsünün (HSV), yalnızca dudaklarda uçuklara yol açmakla kalmayıp, gözde ciddi enfeksiyonlara neden olarak kalıcı görme kaybına sebep olabileceği belirtiyor. Biruni Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu virüsün daha kolay yayıldığını ve gözde kalıcı hasarlara yol açabileceğini vurguluyor.Uzman doktor, virüsün gözün ön kısmında bulunan korneaya ulaşması halinde tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olabileceğini belirtti. Bazı vakalarda ise kalıcı hasarın ancak kornea nakliyle giderilebildiğine dikkat çekti.'Uçuklu biri öperse körlük riski var'Herpes simpleks virüsünün yayılmasının önlenebileceğini ifade eden Süleymanzade, şu uyarıda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/zona-tehlikesinin-farkinda-misiniz-her-3-kisiden-1ini-tehdit-ediyor-1093866467.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094512136_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_210ca7fc8ba3dc9fee1b6d230365ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uçuk virüsü, herpes simpleks, göz enfeksiyonu, görme kaybı, kornea hasarı, uçuklu öpücük, bebeklerde uçuk, göz sağlığı, erken müdahale, herpes virüsü belirtileri
uçuk virüsü, herpes simpleks, göz enfeksiyonu, görme kaybı, kornea hasarı, uçuklu öpücük, bebeklerde uçuk, göz sağlığı, erken müdahale, herpes virüsü belirtileri

Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi

13:21 14.03.2025
© Fotoğraf : Michelle Saaiman sosyal medyaİngiltere'de 2 yaşındaki çocuk bir tanıdığının onu öpmesi sonucu görme yetisini kaybetti.
İngiltere'de 2 yaşındaki çocuk bir tanıdığının onu öpmesi sonucu görme yetisini kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© Fotoğraf : Michelle Saaiman sosyal medya
Abone ol
İngiltere'de 2 yaşındaki bir çocuğun hayatı, dudağında herpes virüsü taşıyan birisinin gözünü öpmesiyle değişti. Sol gözün görme kaybı oluşan çocuğun ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bütün aileleri bu konuda daha dikkatli olmaları için uyardı. Paylaşımın viral olması üzerine uzman isimler, herpes simpleks virüsü hakkında konuştu.
Herpes virüsünün yol açabileceği tehlikeler, İngiltere'de 2 yaşındaki Juwan adlı bir çocuğun, bir tanıdığının öpücüğüyle herpes simpleks virüsüne kapıp sol gözünde görme kaybı yaşamasından sonra tekrardan gündemde.
Virüsün yol açtığı kabarcığın çocuğun korneasında 4 mm'lik bir deliğe neden olduğunu sosyal medya hesaplarından anlatan aile, ailelerin bu konu hakkında daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. 2 yaşındaki çocuğun durumunun daha fazla kötüleşmemesi adına göz kapaklarının dikilerek göz organının koruma altına alındığını söyleyen aile, özellikle yeni doğan bebekler ve küçük çocukların uçuk taşıyan kişiler tarafından öpülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Uçuk virüsü göz sağlını tehdit ediyor

Ailenin uyarıları sosyal medyada gündem olurken, uzmanlar Herpes simpleks virüsünün (HSV), yalnızca dudaklarda uçuklara yol açmakla kalmayıp, gözde ciddi enfeksiyonlara neden olarak kalıcı görme kaybına sebep olabileceği belirtiyor.
Biruni Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu virüsün daha kolay yayıldığını ve gözde kalıcı hasarlara yol açabileceğini vurguluyor.
Uzman doktor, virüsün gözün ön kısmında bulunan korneaya ulaşması halinde tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olabileceğini belirtti. Bazı vakalarda ise kalıcı hasarın ancak kornea nakliyle giderilebildiğine dikkat çekti.

'Uçuklu biri öperse körlük riski var'

Herpes simpleks virüsünün yayılmasının önlenebileceğini ifade eden Süleymanzade, şu uyarıda bulundu:

Bir kişinin uçuklu olması ve bu kişinin başka birini öpmesi, virüsün gözde ciddi hasarlara yol açmasına neden olabilir. Özellikle uçuk geçiren biriyle temastan kaçınılmalı ve öpüşme gibi yakın temaslardan uzak durulmalıdır.Ayrıca, gözde herhangi bir ağrı, kızarıklık veya bulanık görme gibi şikayetler olduğunda hemen bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

Zona Farkındalık Haftası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
SAĞLIK
Zona tehlikesinin farkında mısınız: Her 3 kişiden 1'ini tehdit ediyor
21 Şubat, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала