https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/ucuk-tasiyan-biri-tarafindan-opulen-cocuk-gorme-yetisini-kaybetti-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-1094512932.html
Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi
Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de 2 yaşındaki bir çocuğun hayatı, dudağında herpes virüsü taşıyan birisinin gözünü öpmesiyle değişti. Sol gözün görme kaybı oluşan çocuğun ailesi... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T13:21+0300
2025-03-14T13:21+0300
2025-03-14T13:21+0300
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dünya
i̇ngiltere
uçuk
herpes simpleks virüsü (hsv)
görme kaybı
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Herpes virüsünün yol açabileceği tehlikeler, İngiltere'de 2 yaşındaki Juwan adlı bir çocuğun, bir tanıdığının öpücüğüyle herpes simpleks virüsüne kapıp sol gözünde görme kaybı yaşamasından sonra tekrardan gündemde. Virüsün yol açtığı kabarcığın çocuğun korneasında 4 mm'lik bir deliğe neden olduğunu sosyal medya hesaplarından anlatan aile, ailelerin bu konu hakkında daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. 2 yaşındaki çocuğun durumunun daha fazla kötüleşmemesi adına göz kapaklarının dikilerek göz organının koruma altına alındığını söyleyen aile, özellikle yeni doğan bebekler ve küçük çocukların uçuk taşıyan kişiler tarafından öpülmemesi gerektiğinin altını çizdi.Uçuk virüsü göz sağlını tehdit ediyorAilenin uyarıları sosyal medyada gündem olurken, uzmanlar Herpes simpleks virüsünün (HSV), yalnızca dudaklarda uçuklara yol açmakla kalmayıp, gözde ciddi enfeksiyonlara neden olarak kalıcı görme kaybına sebep olabileceği belirtiyor. Biruni Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu virüsün daha kolay yayıldığını ve gözde kalıcı hasarlara yol açabileceğini vurguluyor.Uzman doktor, virüsün gözün ön kısmında bulunan korneaya ulaşması halinde tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olabileceğini belirtti. Bazı vakalarda ise kalıcı hasarın ancak kornea nakliyle giderilebildiğine dikkat çekti.'Uçuklu biri öperse körlük riski var'Herpes simpleks virüsünün yayılmasının önlenebileceğini ifade eden Süleymanzade, şu uyarıda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/zona-tehlikesinin-farkinda-misiniz-her-3-kisiden-1ini-tehdit-ediyor-1093866467.html
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uçuk virüsü, herpes simpleks, göz enfeksiyonu, görme kaybı, kornea hasarı, uçuklu öpücük, bebeklerde uçuk, göz sağlığı, erken müdahale, herpes virüsü belirtileri
uçuk virüsü, herpes simpleks, göz enfeksiyonu, görme kaybı, kornea hasarı, uçuklu öpücük, bebeklerde uçuk, göz sağlığı, erken müdahale, herpes virüsü belirtileri
Uçuk taşıyan biri tarafından öpülen çocuk görme yetisini kaybetti: Uzmanlardan kritik uyarı geldi
İngiltere'de 2 yaşındaki bir çocuğun hayatı, dudağında herpes virüsü taşıyan birisinin gözünü öpmesiyle değişti. Sol gözün görme kaybı oluşan çocuğun ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bütün aileleri bu konuda daha dikkatli olmaları için uyardı. Paylaşımın viral olması üzerine uzman isimler, herpes simpleks virüsü hakkında konuştu.
Herpes virüsünün yol açabileceği tehlikeler, İngiltere'de 2 yaşındaki Juwan adlı bir çocuğun, bir tanıdığının öpücüğüyle herpes simpleks virüsüne kapıp sol gözünde görme kaybı yaşamasından sonra tekrardan gündemde.
Virüsün yol açtığı kabarcığın çocuğun korneasında 4 mm'lik bir deliğe neden olduğunu sosyal medya hesaplarından anlatan aile, ailelerin bu konu hakkında daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. 2 yaşındaki çocuğun durumunun daha fazla kötüleşmemesi adına göz kapaklarının dikilerek göz organının koruma altına alındığını söyleyen aile, özellikle yeni doğan bebekler ve küçük çocukların uçuk taşıyan kişiler tarafından öpülmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Uçuk virüsü göz sağlını tehdit ediyor
Ailenin uyarıları sosyal medyada gündem olurken, uzmanlar Herpes simpleks virüsünün (HSV), yalnızca dudaklarda uçuklara yol açmakla kalmayıp, gözde ciddi enfeksiyonlara neden olarak kalıcı görme kaybına sebep olabileceği belirtiyor.
Biruni Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Süleymanzade, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu virüsün daha kolay yayıldığını ve gözde kalıcı hasarlara yol açabileceğini vurguluyor.
Uzman doktor, virüsün gözün ön kısmında bulunan korneaya ulaşması halinde tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olabileceğini belirtti. Bazı vakalarda ise kalıcı hasarın ancak kornea nakliyle giderilebildiğine dikkat çekti.
'Uçuklu biri öperse körlük riski var'
Herpes simpleks virüsünün yayılmasının önlenebileceğini ifade eden Süleymanzade, şu uyarıda bulundu:
Bir kişinin uçuklu olması ve bu kişinin başka birini öpmesi, virüsün gözde ciddi hasarlara yol açmasına neden olabilir. Özellikle uçuk geçiren biriyle temastan kaçınılmalı ve öpüşme gibi yakın temaslardan uzak durulmalıdır.Ayrıca, gözde herhangi bir ağrı, kızarıklık veya bulanık görme gibi şikayetler olduğunda hemen bir göz doktoruna başvurulmalıdır.