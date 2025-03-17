https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/uykuya-dair-10-soru-ideal-uyku-suresi-ne-kadar-rem-uykusu-nedir-rem-sirasinda-uyanirsak-ne-olur-1094552256.html

Uykuya dair 10 soru: İdeal uyku süresi ne kadar, REM uykusu nedir, REM sırasında uyanırsak ne olur?

Uykuya dair 10 soru: İdeal uyku süresi ne kadar, REM uykusu nedir, REM sırasında uyanırsak ne olur?

Sputnik Türkiye

Tüm günü etkileyen en önemli faktörlerden biri olan kaliteli bir uykuya dair bilinmesi gerekenler neler? Kaliteli bir uyku nasıl sağlanır? Yetişkin bir birey... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T09:00+0300

2025-03-17T09:00+0300

2025-03-17T09:00+0300

sağlik

uyku

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uykusuz

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Sağlığa dair ilk husus her zaman 'kaliteli bir uyku' olarak varsayılır. Az ya da nitelikli olmayan bir uykunun hem fiziksel hem de duygusal yönden çok sayıda zararı var. Peki kaliteli uyku nedir ve nelere dikkat etmek gerekir? Uykuya dair doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Sputnik Türkiye Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu'na uykuya dair tüm merak edilenleri sordu.1- Kaliteli uyku nedir? Prof. Dr. Çelikoğlu uykunun stabil bir düzende oluşmadığını söyledi ve uykunun aşamalarını tek tek anlattı:2 - Günde kaç saat uyumalıyız?Günde kaç saat uyumak gerektiğine dair çok sayıda varsayım var ancak günümüzde kadın ve erkeğin uykuya olan ihtiyacı arasında bir fark yok ve günlük uyku ihtiyacı süresi aynı. Doktor Çelikoğlu "Yetişkin kişiler ortalama 7-8 saat uyumalıdır. Kadın ve erkekler için bu süre, vücudun o andaki metabolik ihtiyaçlarına ve uyku kalitesine göre değişebilir. 21. yüzyılda kadın ve erkek metabolizması yaşam şartlarıyla eşitlenmiştir." dedi.3 - Kaçta yatmalı kaçta kalkmalıyız?4 - Kaliteli uyku için karanlık oda şart mı?5 - Yatak odası sıcaklığı kaç derece olmalı?6 - Yatmadan kaç saat önce çay-kahve kesilmeli?7- Yatmadan kaç saat önce yemek yenmeli?8 - Uykuya geçişi kolaylaştıran besinler ve bitkisel çaylar nelerdir? Melatonin kullanımı uykuyu getirir mi?Son dönemde uykuya rahat bir şekilde geçiş sağlamak için melatonin kullanımını öneren uzmanlar da var. Doktor Çelikoğlu melatonin kullanımı için kritik noktaları şu şekilde anlattı: 9 - Neden sabah uykusu ağır basarken gece uykumuz gelmez?10 - Akıllı saatlerle uyumanın sakıncası var mı?Son dönemde cep telefonları kadar kullanımı yaygın hale gelen akıllı saatlerle uyumanın uyku kalitesine etkisi var mı?

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