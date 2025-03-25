https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/vade-uzadikca-faiz-dusuyor-kredi-faizlerinde-dusus-devam-edecek-mi-bu-sartlarda-kredi-cekmek-1094827941.html

Vade uzadıkça faiz düşüyor: Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi? Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?

Vade uzadıkça faiz düşüyor: Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi? Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?

Sputnik Türkiye

Bankalar, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranlarını güncelledi. 18, 24 ve 36 ay vadeye göre değişen oranlarla aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T07:30+0300

2025-03-25T07:30+0300

2025-03-25T07:30+0300

kredi

kredi notu

kredi borcu

taşıt kredisi

öğrenim kredisi

konut kredisi

tüketici kredisi

i̇htiyaç kredisi

banka kredisi

evlilik kredisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_d9519a8f8db779e829b8900fc409d2d5.jpg

Mart ayına girilmesiyle birlikte bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Vatandaşlar özellikle 100 bin TL ihtiyaç kredisi için farklı vadelerde uygulanacak faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını araştırıyor.36 ay vadede faiz yüzde 2.99’a düştüBankaların güncel verilerine göre, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede uygulanan en düşük faiz oranı yüzde 2.99 seviyesine kadar indi. Bu vadede kredi kullanan bir kişinin aylık taksit tutarı 5.206,23 TL, toplam geri ödeme miktarı ise 187.999,28 TL oluyor.24 ay vadede faiz daha yüksekAynı kredi için 24 ay vadede uygulanan faiz oranı ortalama yüzde 3.17 civarında seyrediyor. Bu durumda aylık taksit 6.640,19 TL, toplam geri ödeme ise 159.864,56 TL seviyesinde hesaplanıyor.18 ay vadede en yüksek faiz100 bin TL ihtiyaç kredisi için en yüksek faiz oranı 18 ay vade ile sunuluyor. Yüzde 3.17 faiz oranıyla bu vadede aylık taksit 7.977,22 TL, toplam geri ödeme ise 144.089,96 TL olarak hesaplanıyor.Vade uzadıkça faiz düşüyor: Neden?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Faizlerde ve enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. Bankalar ise kısa vadeli mevduatları yüksek faizle toplarken, uzun vadede daha düşük faizle kredi kullandırıyor. Böylece mevduat-kredi dengesini koruyorlar” ifadelerini kullandı.Kısa vadeli kredide faiz neden daha yüksek?Kurtuluş, “Bu modelde kısa vadeli kredilere yüksek faiz uygulanması, mevduat faiz yükümlülüğü nedeniyle kaçınılmaz. Bankalar böylece faizler düşse bile gelirlerini koruyabiliyor. Bu nedenle faiz oranları vadeye göre farklılık göstermeye devam edecek” dedi.Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi?Piyasalarda faiz indirimi beklentisi olduğu ifade edilirken, bu durumun kredi faizlerine de yansıması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, çok büyük oranlarda bir indirim ihtimali düşük.Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?Ahmet Kurtuluş’a göre sadece faiz indirimi beklentisiyle kredi kullanımı ertelemek doğru değil. Tüketicilerin öncelikle ihtiyaç önceliklerini belirlemeleri, sadece gerekli hallerde kredi kullanmaları gerektiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/merkez-bankasindan-faiz-hamlesi-geldi-mevduatlar-ucusta-1-milyon-tlye-32-gunde-ne-kadar-kazanc-var-1094802029.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

100 bin tl ihtiyaç kredisi, ihtiyaç kredisi faiz oranları mart 2025, 18 ay vadeli kredi geri ödeme, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplama, 36 ay vadede en düşük kredi faizi, mart ayında kredi çekilir mi, ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi, bankalar kredi faizi karşılaştırma, faiz oranlarına göre taksit tutarları, 100 bin tl kredi geri ödeme tablosu