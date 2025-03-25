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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/vade-uzadikca-faiz-dusuyor-kredi-faizlerinde-dusus-devam-edecek-mi-bu-sartlarda-kredi-cekmek-1094827941.html
Vade uzadıkça faiz düşüyor: Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi? Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?
Vade uzadıkça faiz düşüyor: Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi? Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?
Sputnik Türkiye
Bankalar, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranlarını güncelledi. 18, 24 ve 36 ay vadeye göre değişen oranlarla aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T07:30+0300
2025-03-25T07:30+0300
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Mart ayına girilmesiyle birlikte bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Vatandaşlar özellikle 100 bin TL ihtiyaç kredisi için farklı vadelerde uygulanacak faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını araştırıyor.36 ay vadede faiz yüzde 2.99’a düştüBankaların güncel verilerine göre, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede uygulanan en düşük faiz oranı yüzde 2.99 seviyesine kadar indi. Bu vadede kredi kullanan bir kişinin aylık taksit tutarı 5.206,23 TL, toplam geri ödeme miktarı ise 187.999,28 TL oluyor.24 ay vadede faiz daha yüksekAynı kredi için 24 ay vadede uygulanan faiz oranı ortalama yüzde 3.17 civarında seyrediyor. Bu durumda aylık taksit 6.640,19 TL, toplam geri ödeme ise 159.864,56 TL seviyesinde hesaplanıyor.18 ay vadede en yüksek faiz100 bin TL ihtiyaç kredisi için en yüksek faiz oranı 18 ay vade ile sunuluyor. Yüzde 3.17 faiz oranıyla bu vadede aylık taksit 7.977,22 TL, toplam geri ödeme ise 144.089,96 TL olarak hesaplanıyor.Vade uzadıkça faiz düşüyor: Neden?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Faizlerde ve enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. Bankalar ise kısa vadeli mevduatları yüksek faizle toplarken, uzun vadede daha düşük faizle kredi kullandırıyor. Böylece mevduat-kredi dengesini koruyorlar” ifadelerini kullandı.Kısa vadeli kredide faiz neden daha yüksek?Kurtuluş, “Bu modelde kısa vadeli kredilere yüksek faiz uygulanması, mevduat faiz yükümlülüğü nedeniyle kaçınılmaz. Bankalar böylece faizler düşse bile gelirlerini koruyabiliyor. Bu nedenle faiz oranları vadeye göre farklılık göstermeye devam edecek” dedi.Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi?Piyasalarda faiz indirimi beklentisi olduğu ifade edilirken, bu durumun kredi faizlerine de yansıması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, çok büyük oranlarda bir indirim ihtimali düşük.Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?Ahmet Kurtuluş’a göre sadece faiz indirimi beklentisiyle kredi kullanımı ertelemek doğru değil. Tüketicilerin öncelikle ihtiyaç önceliklerini belirlemeleri, sadece gerekli hallerde kredi kullanmaları gerektiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/merkez-bankasindan-faiz-hamlesi-geldi-mevduatlar-ucusta-1-milyon-tlye-32-gunde-ne-kadar-kazanc-var-1094802029.html
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100 bin tl ihtiyaç kredisi, ihtiyaç kredisi faiz oranları mart 2025, 18 ay vadeli kredi geri ödeme, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplama, 36 ay vadede en düşük kredi faizi, mart ayında kredi çekilir mi, ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi, bankalar kredi faizi karşılaştırma, faiz oranlarına göre taksit tutarları, 100 bin tl kredi geri ödeme tablosu
100 bin tl ihtiyaç kredisi, ihtiyaç kredisi faiz oranları mart 2025, 18 ay vadeli kredi geri ödeme, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi hesaplama, 36 ay vadede en düşük kredi faizi, mart ayında kredi çekilir mi, ihtiyaç kredisi faiz oranları düşecek mi, bankalar kredi faizi karşılaştırma, faiz oranlarına göre taksit tutarları, 100 bin tl kredi geri ödeme tablosu

Vade uzadıkça faiz düşüyor: Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi? Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?

07:30 25.03.2025
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA
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Bankalar, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranlarını güncelledi. 18, 24 ve 36 ay vadeye göre değişen oranlarla aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları da farklılık gösteriyor. Yüzde 2.99’a kadar düşen faiz oranları kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar için önemli sinyaller veriyor.
Mart ayına girilmesiyle birlikte bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Vatandaşlar özellikle 100 bin TL ihtiyaç kredisi için farklı vadelerde uygulanacak faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını araştırıyor.

36 ay vadede faiz yüzde 2.99’a düştü

Bankaların güncel verilerine göre, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede uygulanan en düşük faiz oranı yüzde 2.99 seviyesine kadar indi. Bu vadede kredi kullanan bir kişinin aylık taksit tutarı 5.206,23 TL, toplam geri ödeme miktarı ise 187.999,28 TL oluyor.

24 ay vadede faiz daha yüksek

Aynı kredi için 24 ay vadede uygulanan faiz oranı ortalama yüzde 3.17 civarında seyrediyor. Bu durumda aylık taksit 6.640,19 TL, toplam geri ödeme ise 159.864,56 TL seviyesinde hesaplanıyor.

18 ay vadede en yüksek faiz

100 bin TL ihtiyaç kredisi için en yüksek faiz oranı 18 ay vade ile sunuluyor. Yüzde 3.17 faiz oranıyla bu vadede aylık taksit 7.977,22 TL, toplam geri ödeme ise 144.089,96 TL olarak hesaplanıyor.

Vade uzadıkça faiz düşüyor: Neden?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Faizlerde ve enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. Bankalar ise kısa vadeli mevduatları yüksek faizle toplarken, uzun vadede daha düşük faizle kredi kullandırıyor. Böylece mevduat-kredi dengesini koruyorlar” ifadelerini kullandı.

Kısa vadeli kredide faiz neden daha yüksek?

Kurtuluş, “Bu modelde kısa vadeli kredilere yüksek faiz uygulanması, mevduat faiz yükümlülüğü nedeniyle kaçınılmaz. Bankalar böylece faizler düşse bile gelirlerini koruyabiliyor. Bu nedenle faiz oranları vadeye göre farklılık göstermeye devam edecek” dedi.

Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi?

Piyasalarda faiz indirimi beklentisi olduğu ifade edilirken, bu durumun kredi faizlerine de yansıması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, çok büyük oranlarda bir indirim ihtimali düşük.

Bu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı?

Ahmet Kurtuluş’a göre sadece faiz indirimi beklentisiyle kredi kullanımı ertelemek doğru değil. Tüketicilerin öncelikle ihtiyaç önceliklerini belirlemeleri, sadece gerekli hallerde kredi kullanmaları gerektiği vurgulandı.
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