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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi geldi, mevduatlar uçuşta: 1 milyon TL'ye 32 günde ne kadar kazanç var?
Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi geldi, mevduatlar uçuşta: 1 milyon TL'ye 32 günde ne kadar kazanç var?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası gecelik borç verme faizini %46’ya yükseltti. Mevduat faizleri %48’e kadar çıktı. 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı, kredi faizleri, borsa beklentileri ve ekonomist Hikmet Baydar’ın değerlendirmeleriyle tüm detaylar
2025-03-24T08:38+0300
2025-03-24T08:38+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
sermaye piyasası kurulu (spk)
tl
kur korumalı mevduat (kkm)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki oynaklığı sınırlamak amacıyla gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutuldu. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi.Bankalarda mevduat faizleri yüzde 48’e dayandıPolitika faizi sabit tutulmasına rağmen, bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 48’e kadar çıktı. Özellikle 32 günlük vadeli mevduatta, 1 milyon TL yatıran yatırımcıya yaklaşık 35.570 TL net kazanç sağlanıyor. Bankalar, TL’ye olan talebi artırmak için kısa vadeli yüksek faizler sunuyor.Ekonomist Baydar: “Karar dövizdeki çıkışı kesti”Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası'nın hamlesinin döviz çıkışını hızlı bir şekilde durdurduğunu belirtti. Baydar, “Bu karar enflasyon üzerinde sınırlı etki yaratacak. Ancak kalıcı olması durumunda hem mevduat hem de kredi faizleri yükselebilir,” dedi.Kredi faizleri ve mevduat oranlarında yön ne olacak?Baydar’a göre, bankalar kısa vadede Merkez’in faizleri düşürmeyeceği beklentisiyle, mevduat faizlerini yukarı çekebilir. Ancak uzun vadeli artış için piyasada belirgin bir sıkışma şart. Bankalar, kısa vadeli fonlama ihtiyacına göre faizleri dinamik biçimde ayarlıyor.Tahvil faizleri yükseldi, bankalar kredi vermeyi durdurabilirDevlet tahvili faizleri yüzde 37'den yüzde 44'e yükseldi. Baydar, bu durumun bankaların yüksek faizli tahvillere yönelmesine, dolayısıyla kredi vermeyi sınırlamalarına yol açabileceğini belirtti. Bu da kredi faizlerinde yeni artışlar getirebilir.Borsa i̇çin kritik eşik: 9000 puan destek seviyesiBorsada son haftada yaşanan düşüşe rağmen, 9000 puan seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Baydar, teknik olarak bu seviyeden hızlı bir tepki alımı beklendiğini, ancak siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin sürebileceğini vurguladı.SPK'dan yeni hamle gelebilir: Soruşturma çağrısıSermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin kendi hisselerini geri almasına olanak tanıyan kararı duyurdu. Ancak Baydar, son borsa düşüşlerinin organize bir panik satışı izlenimi verdiğini belirterek, soruşturma açılması ve manipülasyona neden olan kişi ve fonların tespit edilmesi gerektiğini söyledi.Piyasalar normalleşebilir ancak belirsizlik sürüyorBaydar, döviz tarafında normalleşme sinyalleri olduğunu belirtirken, TL likidite sıkışıklığı nedeniyle bankaların kısa vadede yüksek faiz tekliflerini sürdürebileceğini aktardı. Piyasa dengesinin sağlanması halinde, faiz oranlarının yeniden normal seviyelere çekilmesi mümkün.
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merkez bankası faiz kararı, gecelik borç verme faizi, tcmb faiz artırımı, mevduat faizi ne kadar oldu, 32 günlük mevduat faizi, 1 milyon tl faiz getirisi, %48 faiz veren bankalar, kredi faizleri artacak mı, en yüksek faiz hangi bankada, mevduat faizi neden yükseldi, borsa yorumları 2025, hisse senedi geri alımı, spk son dakika açıklama, tahvil faizleri yükseldi, bankalar kredi vermiyor, mevduat faizi politika faizinin üzerinde, en kazançlı mevduat hesabı, 2025 yatırım tavsiyeleri, borsa düşer mi çıkar mı, faiz artışı borsayı nasıl etkiler, merkez bankası borsa etkisi, bankalar neden yüksek faiz veriyor
merkez bankası faiz kararı, gecelik borç verme faizi, tcmb faiz artırımı, mevduat faizi ne kadar oldu, 32 günlük mevduat faizi, 1 milyon tl faiz getirisi, %48 faiz veren bankalar, kredi faizleri artacak mı, en yüksek faiz hangi bankada, mevduat faizi neden yükseldi, borsa yorumları 2025, hisse senedi geri alımı, spk son dakika açıklama, tahvil faizleri yükseldi, bankalar kredi vermiyor, mevduat faizi politika faizinin üzerinde, en kazançlı mevduat hesabı, 2025 yatırım tavsiyeleri, borsa düşer mi çıkar mı, faiz artışı borsayı nasıl etkiler, merkez bankası borsa etkisi, bankalar neden yüksek faiz veriyor

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi geldi, mevduatlar uçuşta: 1 milyon TL'ye 32 günde ne kadar kazanç var?

08:38 24.03.2025
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Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltti. Bu adım sonrası mevduat faizleri yüzde 48’e kadar çıkarken, borsada sert dalgalanmalar yaşandı. Ekonomist Hikmet Baydar, bu gelişmelerin mevduat ve kredi faizlerine etkilerini değerlendirdi, yatırımcılara önemli uyarılar yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki oynaklığı sınırlamak amacıyla gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutuldu. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi.

Bankalarda mevduat faizleri yüzde 48’e dayandı

Politika faizi sabit tutulmasına rağmen, bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 48’e kadar çıktı. Özellikle 32 günlük vadeli mevduatta, 1 milyon TL yatıran yatırımcıya yaklaşık 35.570 TL net kazanç sağlanıyor. Bankalar, TL’ye olan talebi artırmak için kısa vadeli yüksek faizler sunuyor.

Ekonomist Baydar: “Karar dövizdeki çıkışı kesti”

Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası'nın hamlesinin döviz çıkışını hızlı bir şekilde durdurduğunu belirtti. Baydar, “Bu karar enflasyon üzerinde sınırlı etki yaratacak. Ancak kalıcı olması durumunda hem mevduat hem de kredi faizleri yükselebilir,” dedi.

Kredi faizleri ve mevduat oranlarında yön ne olacak?

Baydar’a göre, bankalar kısa vadede Merkez’in faizleri düşürmeyeceği beklentisiyle, mevduat faizlerini yukarı çekebilir. Ancak uzun vadeli artış için piyasada belirgin bir sıkışma şart. Bankalar, kısa vadeli fonlama ihtiyacına göre faizleri dinamik biçimde ayarlıyor.

Tahvil faizleri yükseldi, bankalar kredi vermeyi durdurabilir

Devlet tahvili faizleri yüzde 37'den yüzde 44'e yükseldi. Baydar, bu durumun bankaların yüksek faizli tahvillere yönelmesine, dolayısıyla kredi vermeyi sınırlamalarına yol açabileceğini belirtti. Bu da kredi faizlerinde yeni artışlar getirebilir.

Borsa i̇çin kritik eşik: 9000 puan destek seviyesi

Borsada son haftada yaşanan düşüşe rağmen, 9000 puan seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Baydar, teknik olarak bu seviyeden hızlı bir tepki alımı beklendiğini, ancak siyasi gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisinin sürebileceğini vurguladı.

SPK'dan yeni hamle gelebilir: Soruşturma çağrısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin kendi hisselerini geri almasına olanak tanıyan kararı duyurdu. Ancak Baydar, son borsa düşüşlerinin organize bir panik satışı izlenimi verdiğini belirterek, soruşturma açılması ve manipülasyona neden olan kişi ve fonların tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalar normalleşebilir ancak belirsizlik sürüyor

Baydar, döviz tarafında normalleşme sinyalleri olduğunu belirtirken, TL likidite sıkışıklığı nedeniyle bankaların kısa vadede yüksek faiz tekliflerini sürdürebileceğini aktardı. Piyasa dengesinin sağlanması halinde, faiz oranlarının yeniden normal seviyelere çekilmesi mümkün.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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