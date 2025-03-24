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Beşiktaş'tan derbi için hakem açıklaması: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Beşiktaş'tan derbi için hakem açıklaması: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
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Beşiktaş, Galatasaray derbisinde yabancı hakem istediklerini açıkladı. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
derbi
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair bir açıklama geldi."Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanıldı.Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/super-ligde-maclar-ertelenecek-mi-tffden-aciklama-geldi-1094813655.html
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beşiktaş, derbi, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem
beşiktaş, derbi, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem

Beşiktaş'tan derbi için hakem açıklaması: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı

17:08 24.03.2025 (güncellendi: 17:10 24.03.2025)
hakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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Beşiktaş, Galatasaray derbisinde yabancı hakem istediklerini açıkladı.
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair bir açıklama geldi.
"Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanıldı.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez. Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz; Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın! Beşiktaş Jimnastik Kulübü"
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da oynanacak.
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Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi
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