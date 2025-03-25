https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/mehmet-simsek-vadeli-doviz-satim-islemleriyle-piyasalardaki-oynakligin-azaltilmasi-hedefleniyor-1094835266.html

Mehmet Şimşek: Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor

Mehmet Şimşek: Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor

Sputnik Türkiye

Mehmet Şimşek "Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor" dedi. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T11:04+0300

2025-03-25T11:04+0300

2025-03-25T11:11+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

dolar

dolar/tl

döviz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091168568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_218d5d1a75e762ebfed0ba384a142baf.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB'nin, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamasını değerlendirdi.Mehmet Şimşek, amacın piyasalardaki oynaklığın azaltılması olduğunu vurguladı:Vadeli döviz satışı nedir?Vadeli döviz satışı, belirli bir tarihte, önceden belirlenmiş bir kur üzerinden döviz satmayı taahhüt eden bir finansal işlemdir. Bu işlem, genellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korunmak veya gelecekteki döviz ihtiyacını garanti altına almak için kullanılır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/merkez-bankasindan-doviz-karari-tl-uzlasmali-vadeli-doviz-satis-islemi-yapacak-1094682982.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/merkez-bankasindan-dovize-mudahale-ndf-islemleri-resmen-basladi-1094830205.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vadeli döviz satışı nedir?, vadeli döviz satışı nedir, mehmet şimşek, mehmet şimşek vadeli satış, mehmet şimşek açıklama