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Mehmet Şimşek: Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor
Mehmet Şimşek: Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor
Sputnik Türkiye
Mehmet Şimşek "Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor" dedi. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB'nin, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamasını değerlendirdi.Mehmet Şimşek, amacın piyasalardaki oynaklığın azaltılması olduğunu vurguladı:Vadeli döviz satışı nedir?Vadeli döviz satışı, belirli bir tarihte, önceden belirlenmiş bir kur üzerinden döviz satmayı taahhüt eden bir finansal işlemdir. Bu işlem, genellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korunmak veya gelecekteki döviz ihtiyacını garanti altına almak için kullanılır.
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Mehmet Şimşek: Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor

11:04 25.03.2025 (güncellendi: 11:11 25.03.2025)
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Ayrıntılar geliyor
Mehmet Şimşek "Vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB'nin, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamasını değerlendirdi.
Mehmet Şimşek, amacın piyasalardaki oynaklığın azaltılması olduğunu vurguladı:
Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.
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20 Mart, 10:36

Vadeli döviz satışı nedir?

Vadeli döviz satışı, belirli bir tarihte, önceden belirlenmiş bir kur üzerinden döviz satmayı taahhüt eden bir finansal işlemdir. Bu işlem, genellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korunmak veya gelecekteki döviz ihtiyacını garanti altına almak için kullanılır.
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