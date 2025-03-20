https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/merkez-bankasindan-doviz-karari-tl-uzlasmali-vadeli-doviz-satis-islemi-yapacak-1094682982.html

Merkez Bankası'ndan döviz kararı: TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak

Merkez Bankası'ndan döviz kararı: TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kuru hareketliliğinin ardından açıklama yaptı. TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T10:36+0300

2025-03-20T10:36+0300

2025-03-20T10:46+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. Döviz piyasasındaki dalgalanmaların kontrol altına alınması amacıyla atılan bu adım, döviz kurlarında yaşanabilecek oynaklıkları engellemeyi ve döviz likiditesini dengelemeyi hedefliyor.Merkez Bankası’ndan döviz hamlesiSon dönemde piyasalarda yaşanan kur dalgalanmaları ve döviz talebindeki artış nedeniyle Merkez Bankası harekete geçti. TCMB'den yapılan açıklamada, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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