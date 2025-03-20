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SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan döviz kararı: TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak
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Merkez Bankası'ndan döviz kararı: TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak
Merkez Bankası'ndan döviz kararı: TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kuru hareketliliğinin ardından açıklama yaptı. TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T10:36+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. Döviz piyasasındaki dalgalanmaların kontrol altına alınması amacıyla atılan bu adım, döviz kurlarında yaşanabilecek oynaklıkları engellemeyi ve döviz likiditesini dengelemeyi hedefliyor.Merkez Bankası’ndan döviz hamlesiSon dönemde piyasalarda yaşanan kur dalgalanmaları ve döviz talebindeki artış nedeniyle Merkez Bankası harekete geçti. TCMB'den yapılan açıklamada, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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merkez bankası, türkiye, döviz, tcmb, dolar, dolar/tl, döviz kuru
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Merkez Bankası'ndan döviz kararı: TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak

10:36 20.03.2025 (güncellendi: 10:46 20.03.2025)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kuru hareketliliğinin ardından açıklama yaptı. TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. Döviz piyasasındaki dalgalanmaların kontrol altına alınması amacıyla atılan bu adım, döviz kurlarında yaşanabilecek oynaklıkları engellemeyi ve döviz likiditesini dengelemeyi hedefliyor.

Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi

Son dönemde piyasalarda yaşanan kur dalgalanmaları ve döviz talebindeki artış nedeniyle Merkez Bankası harekete geçti. TCMB'den yapılan açıklamada, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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