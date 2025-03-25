https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/merkez-bankasindan-dovize-mudahale-ndf-islemleri-resmen-basladi-1094830205.html

Merkez Bankası’ndan dövize müdahale: NDF i̇şlemleri resmen başladı

Merkez Bankası’ndan dövize müdahale: NDF i̇şlemleri resmen başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) uygulamasına başladığını duyurdu. Bu adım, Ekrem İmamoğlu’nun... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T08:41+0300

2025-03-25T08:41+0300

2025-03-25T09:26+0300

ekrem i̇mamoğlu

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Merkez Bankası, Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltmak ve döviz piyasalarındaki oynaklığı sınırlamak amacıyla NDF işlemlerine resmen başladı. Duyuru, TCMB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.Siyasi gerilim sonrası sert döviz hareketiBu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından yaşanan siyasi gerilimin döviz piyasalarına etkisiyle gündeme geldi. Ülke genelinde protestoların yayılması ve uluslararası yatırımcıların tedirginliği, Türk Lirası’nda ciddi değer kaybına yol açtı.Küresel medya kuruluşları, liranın bir günde yüzde 10’a yakın değer kaybettiğini ve Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasasından hızla çıktığını duyurdu.NDF i̇şlemleriyle ne hedefleniyor?NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, fiziki döviz teslimatının yapılmadığı, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmelerdir. Bu araç, döviz kuruna ilişkin beklentileri yönetmek ve piyasadaki spekülatif hareketleri sınırlamak amacıyla kullanılıyor.TCMB, bu adımla doğrudan döviz rezervi kullanmadan kur müdahalesi gerçekleştirebilecek. Uzmanlar, bu tür enstrümanların finansal istikrar açısından kritik bir rol üstlenebileceğini belirtiyor.Piyasalarda etki gözleniyor mu?İlk gün itibarıyla döviz kurundaki yükselişin sınırlı da olsa yavaşladığı gözlemlendi. Ancak piyasa uzmanları, bu tür müdahalelerin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olabileceğini, uzun vadeli istikrarın ise siyasi tansiyonun düşmesine bağlı olduğunu ifade ediyor.Merkez Bankası’nın stratejisi ne anlama geliyor?Bu adım, Merkez Bankası’nın TL üzerindeki spekülatif baskıyı azaltmak için elindeki tüm araçları devreye sokmaya başladığını gösteriyor. Daha önce doğrudan döviz satışıyla yapılan müdahalelerin yerine, şimdi finansal türev araçlarıyla piyasaya yön verilmesi hedefleniyor.

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