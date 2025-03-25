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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/merkez-bankasindan-dovize-mudahale-ndf-islemleri-resmen-basladi-1094830205.html
Merkez Bankası’ndan dövize müdahale: NDF i̇şlemleri resmen başladı
Merkez Bankası’ndan dövize müdahale: NDF i̇şlemleri resmen başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) uygulamasına başladığını duyurdu. Bu adım, Ekrem İmamoğlu’nun... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T08:41+0300
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Merkez Bankası, Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltmak ve döviz piyasalarındaki oynaklığı sınırlamak amacıyla NDF işlemlerine resmen başladı. Duyuru, TCMB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.Siyasi gerilim sonrası sert döviz hareketiBu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından yaşanan siyasi gerilimin döviz piyasalarına etkisiyle gündeme geldi. Ülke genelinde protestoların yayılması ve uluslararası yatırımcıların tedirginliği, Türk Lirası’nda ciddi değer kaybına yol açtı.Küresel medya kuruluşları, liranın bir günde yüzde 10’a yakın değer kaybettiğini ve Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasasından hızla çıktığını duyurdu.NDF i̇şlemleriyle ne hedefleniyor?NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, fiziki döviz teslimatının yapılmadığı, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmelerdir. Bu araç, döviz kuruna ilişkin beklentileri yönetmek ve piyasadaki spekülatif hareketleri sınırlamak amacıyla kullanılıyor.TCMB, bu adımla doğrudan döviz rezervi kullanmadan kur müdahalesi gerçekleştirebilecek. Uzmanlar, bu tür enstrümanların finansal istikrar açısından kritik bir rol üstlenebileceğini belirtiyor.Piyasalarda etki gözleniyor mu?İlk gün itibarıyla döviz kurundaki yükselişin sınırlı da olsa yavaşladığı gözlemlendi. Ancak piyasa uzmanları, bu tür müdahalelerin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olabileceğini, uzun vadeli istikrarın ise siyasi tansiyonun düşmesine bağlı olduğunu ifade ediyor.Merkez Bankası’nın stratejisi ne anlama geliyor?Bu adım, Merkez Bankası’nın TL üzerindeki spekülatif baskıyı azaltmak için elindeki tüm araçları devreye sokmaya başladığını gösteriyor. Daha önce doğrudan döviz satışıyla yapılan müdahalelerin yerine, şimdi finansal türev araçlarıyla piyasaya yön verilmesi hedefleniyor.
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merkez bankası ndf işlemleri, tcmb döviz müdahalesi 2025, ekrem imamoğlu tutuklama sonrası döviz kuru, türk lirası değer kaybı 2025, ndf nedir merkez bankası, vadeli döviz işlemleri tcmb, merkez bankası döviz stratejisi, türk lirası spekülatif baskı, tcmb sosyal medya açıklaması, döviz kuru ndf etkisi
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Merkez Bankası’ndan dövize müdahale: NDF i̇şlemleri resmen başladı

08:41 25.03.2025 (güncellendi: 09:26 25.03.2025)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) uygulamasına başladığını duyurdu. Bu adım, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası döviz piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar üzerine geldi. Peki NDF nedir ve piyasaya etkisi ne olacak?
Merkez Bankası, Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltmak ve döviz piyasalarındaki oynaklığı sınırlamak amacıyla NDF işlemlerine resmen başladı. Duyuru, TCMB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Siyasi gerilim sonrası sert döviz hareketi

Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından yaşanan siyasi gerilimin döviz piyasalarına etkisiyle gündeme geldi. Ülke genelinde protestoların yayılması ve uluslararası yatırımcıların tedirginliği, Türk Lirası’nda ciddi değer kaybına yol açtı.
Küresel medya kuruluşları, liranın bir günde yüzde 10’a yakın değer kaybettiğini ve Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasasından hızla çıktığını duyurdu.

NDF i̇şlemleriyle ne hedefleniyor?

NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, fiziki döviz teslimatının yapılmadığı, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmelerdir. Bu araç, döviz kuruna ilişkin beklentileri yönetmek ve piyasadaki spekülatif hareketleri sınırlamak amacıyla kullanılıyor.
TCMB, bu adımla doğrudan döviz rezervi kullanmadan kur müdahalesi gerçekleştirebilecek. Uzmanlar, bu tür enstrümanların finansal istikrar açısından kritik bir rol üstlenebileceğini belirtiyor.

Piyasalarda etki gözleniyor mu?

İlk gün itibarıyla döviz kurundaki yükselişin sınırlı da olsa yavaşladığı gözlemlendi. Ancak piyasa uzmanları, bu tür müdahalelerin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olabileceğini, uzun vadeli istikrarın ise siyasi tansiyonun düşmesine bağlı olduğunu ifade ediyor.

Merkez Bankası’nın stratejisi ne anlama geliyor?

Bu adım, Merkez Bankası’nın TL üzerindeki spekülatif baskıyı azaltmak için elindeki tüm araçları devreye sokmaya başladığını gösteriyor. Daha önce doğrudan döviz satışıyla yapılan müdahalelerin yerine, şimdi finansal türev araçlarıyla piyasaya yön verilmesi hedefleniyor.
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