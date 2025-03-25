Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün resmi törenle 'Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: "Siyaset mühendisliği"
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Gülay Yedekci: ‘Siyasetçiler artık konfor alanlarından çıkmalı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Onur Cingil: "Hukuken izahı olmayan bir süreç yaşanıyor"
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin konuşulmayan yanları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da demokrasi erozyonu yaşanıyor. Onlardan olan demokrat, olmayan diktatör sayılıyor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Gülay Yedekci: 'Toplum siyasetin ve siyasetçilerin çok önünde ilerliyor'
18:17
3 dk
ÖZEL HABER
Ekrem İmamoğlu için ‘Siirt modeli’ gündemde
18:25
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Onur Cingil: “Hükümet kanadı süreci doğru yönetemedi”
18:35
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
75 dk
SESLİ HABER
Akciğer kanserini ilerleten yeni etmen bulundu: Şeker
22:34
2 dk
SESLİ HABER
Çin’in 32 milyar dolarlık dev pazarı: Evcil hayvan klonlama
22:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel’in boykot listesi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bugun-resmitorenlecumhurbaskanligi-yeminini-edecek-1094837516.html
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün resmi törenle 'Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni edecek
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün resmi törenle 'Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni edecek
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 Ocak’ta kazandığı seçimlerin ardından 25 Mart’ta yemin ederek görevine resmen başlıyor. bin 100’den fazla... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T11:59+0300
2025-03-25T11:59+0300
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
dünya
belarus
resmi tören
yemin
yemin töreni
yemin etti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082388982_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5bc4af1f0b727f9d4ae07cbec3b9d4f1.jpg
Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün öğle saatlerinde yapılacak yemin töreniyle yedinci kez göreve başlıyor. 26 Ocak’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Lukaşenko, Belarus Seçim Kanunu gereği iki ay içinde göreve başlaması gerektiğinden, bugün resmen yemin edecek.Bin 100 kişilik davetli listesi: Başkentte geniş güvenlik önlemiTörene bin 100’ü aşkın davetli katılıyor. Devlet Başkanı, yemin törenine başkentin iki ana caddesi olan Nezavisimosti ve Pobediteley üzerinden geçerek ulaşacak. Başkent Minsk’te geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene katılan davetliler, tarihi bir anın tanığı olmanın heyecanını yaşıyor.Konuşma metni bizzat Lukaşenko’danBelarus Devlet Başkanı'nın basın sekreteri Natalya Eismont, yemin töreninde yapılacak konuşmanın metninin Lukaşenko tarafından bizzat yazıldığını ve düzenlendiğini açıkladı. “Cumhurbaşkanı konuşmasını, Başkanlık İdaresi ve diğer hükümet kurumlarının katkılarına göre hazırladı. Şu an hangi vurguları yapacağı üzerinde düşünüyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/zaharova-neo-nazi-rejimi-her-turlu-sucu-tereddut-etmeden-islemeye-hazir-oldugunu-tekrar-gosterdi-1094832545.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082388982_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_2dd4567d33bf5b7012944b0ce4929812.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, belarus, resmi tören, yemin, yemin töreni, yemin etti
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, belarus, resmi tören, yemin, yemin töreni, yemin etti

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün resmi törenle 'Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni edecek

11:59 25.03.2025
© Fotoğraf : Вячеслав ПрокофьевBelarus lideri Aleksandr Lukaşenko
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© Fotoğraf : Вячеслав Прокофьев
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 Ocak’ta kazandığı seçimlerin ardından 25 Mart’ta yemin ederek görevine resmen başlıyor. bin 100’den fazla davetlinin katılacağı törende Lukaşenko’nun konuşmasını bizzat kendisi kaleme aldığı belirtildi.
Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün öğle saatlerinde yapılacak yemin töreniyle yedinci kez göreve başlıyor. 26 Ocak’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Lukaşenko, Belarus Seçim Kanunu gereği iki ay içinde göreve başlaması gerektiğinden, bugün resmen yemin edecek.

Bin 100 kişilik davetli listesi: Başkentte geniş güvenlik önlemi

Törene bin 100’ü aşkın davetli katılıyor. Devlet Başkanı, yemin törenine başkentin iki ana caddesi olan Nezavisimosti ve Pobediteley üzerinden geçerek ulaşacak. Başkent Minsk’te geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene katılan davetliler, tarihi bir anın tanığı olmanın heyecanını yaşıyor.

Konuşma metni bizzat Lukaşenko’dan

Belarus Devlet Başkanı'nın basın sekreteri Natalya Eismont, yemin töreninde yapılacak konuşmanın metninin Lukaşenko tarafından bizzat yazıldığını ve düzenlendiğini açıkladı. “Cumhurbaşkanı konuşmasını, Başkanlık İdaresi ve diğer hükümet kurumlarının katkılarına göre hazırladı. Şu an hangi vurguları yapacağı üzerinde düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Мария Захарова - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
Ukrayna krizi
Zaharova: Neo-Nazi rejimi, her türlü suçu tereddüt etmeden işlemeye hazır olduğunu tekrar gösterdi
09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала