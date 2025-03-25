https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bugun-resmitorenlecumhurbaskanligi-yeminini-edecek-1094837516.html
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün resmi törenle 'Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni edecek
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün resmi törenle 'Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni edecek
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 Ocak’ta kazandığı seçimlerin ardından 25 Mart’ta yemin ederek görevine resmen başlıyor. bin 100’den fazla... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T11:59+0300
2025-03-25T11:59+0300
2025-03-25T11:59+0300
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün öğle saatlerinde yapılacak yemin töreniyle yedinci kez göreve başlıyor. 26 Ocak’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Lukaşenko, Belarus Seçim Kanunu gereği iki ay içinde göreve başlaması gerektiğinden, bugün resmen yemin edecek.Bin 100 kişilik davetli listesi: Başkentte geniş güvenlik önlemiTörene bin 100’ü aşkın davetli katılıyor. Devlet Başkanı, yemin törenine başkentin iki ana caddesi olan Nezavisimosti ve Pobediteley üzerinden geçerek ulaşacak. Başkent Minsk’te geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene katılan davetliler, tarihi bir anın tanığı olmanın heyecanını yaşıyor.Konuşma metni bizzat Lukaşenko’danBelarus Devlet Başkanı'nın basın sekreteri Natalya Eismont, yemin töreninde yapılacak konuşmanın metninin Lukaşenko tarafından bizzat yazıldığını ve düzenlendiğini açıkladı. “Cumhurbaşkanı konuşmasını, Başkanlık İdaresi ve diğer hükümet kurumlarının katkılarına göre hazırladı. Şu an hangi vurguları yapacağı üzerinde düşünüyor” ifadelerini kullandı.
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, belarus, resmi tören, yemin, yemin töreni, yemin etti
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, belarus, resmi tören, yemin, yemin töreni, yemin etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko bugün resmi törenle 'Cumhurbaşkanlığı Yemini'ni edecek
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 Ocak’ta kazandığı seçimlerin ardından 25 Mart’ta yemin ederek görevine resmen başlıyor. bin 100’den fazla davetlinin katılacağı törende Lukaşenko’nun konuşmasını bizzat kendisi kaleme aldığı belirtildi.
Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün öğle saatlerinde yapılacak yemin töreniyle yedinci kez göreve başlıyor. 26 Ocak’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Lukaşenko, Belarus Seçim Kanunu gereği iki ay içinde göreve başlaması gerektiğinden, bugün resmen yemin edecek.
Bin 100 kişilik davetli listesi: Başkentte geniş güvenlik önlemi
Törene bin 100’ü aşkın davetli katılıyor. Devlet Başkanı, yemin törenine başkentin iki ana caddesi olan Nezavisimosti ve Pobediteley üzerinden geçerek ulaşacak. Başkent Minsk’te geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene katılan davetliler, tarihi bir anın tanığı olmanın heyecanını yaşıyor.
Konuşma metni bizzat Lukaşenko’dan
Belarus Devlet Başkanı'nın basın sekreteri Natalya Eismont, yemin töreninde yapılacak konuşmanın metninin Lukaşenko tarafından bizzat yazıldığını ve düzenlendiğini açıkladı. “Cumhurbaşkanı konuşmasını, Başkanlık İdaresi ve diğer hükümet kurumlarının katkılarına göre hazırladı. Şu an hangi vurguları yapacağı üzerinde düşünüyor” ifadelerini kullandı.