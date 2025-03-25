https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bakan-yerlikaya-polislerimiz-43-provokatoru-yakalayip-gozaltina-almistir-1094826087.html
Bakan Yerlikaya: Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır
Bakan Yerlikaya: Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret edenlere ilişkin "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T01:07+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına hakaret
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, annesine ve ailesine yapılan hakaretlerle ilgili başlatılan işlemler kapsamında 43 kişinin gözaltına alındığını belirtti.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/cumhurbaskani-erdogan-siyaset-tuccarlarinin-ihtiraslarina-kurban-edecegimiz-tek-bir-gencimiz-yoktur-1094823428.html
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ali yerlikaya, türkiye, haberler, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret
ali yerlikaya, türkiye, haberler, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret
Bakan Yerlikaya: Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır
01:07 25.03.2025 (güncellendi: 01:10 25.03.2025)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret edenlere ilişkin "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, annesine ve ailesine yapılan hakaretlerle ilgili başlatılan işlemler kapsamında 43 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır.
Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.