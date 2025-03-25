https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-ifadeye-cagrildi-1094836163.html

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadeye çağrıldığını duyurdu. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T11:34+0300

2025-03-25T11:34+0300

2025-03-25T11:47+0300

poli̇ti̇ka

beyoğlu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

inan güney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094836247_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_fa5ddcd5008dc15a159877a0c144b296.jpg

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney neden ifadeye çağrıldı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.İnan Güney kimdir?İnan Güney, 1977 yılında doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez üzerinde çalıştı.Beyoğlu Belediyesi'nin resmi hesabında yer alan bilgilere göre siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan İnan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulunduktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yapan İnan Güney, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yaptı.31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçilmiştir ve görevini sürdürmektedir.İnan Güney evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dilek-imamoglundan-hakaret-tepkisi-hangi-vicdana-sigar-1094835677.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/imamoglu-icin-siirt-modeli-yeniden-gundemde-tuncelide-secim-yenilenip-milletvekili-olabilir-mi-1094811976.html

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

inan güney kimdir, inan güney, beyoğlu belediye başkanı