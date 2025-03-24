https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/imamoglu-icin-siirt-modeli-yeniden-gundemde-tuncelide-secim-yenilenip-milletvekili-olabilir-mi-1094811976.html

İmamoğlu için Siirt modeli yeniden gündemde: Tunceli'de seçim yenilenip milletvekili olabilir mi?

İmamoğlu için Siirt modeli yeniden gündemde: Tunceli'de seçim yenilenip milletvekili olabilir mi?

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası milletvekili yapılması formülü gündeme geldi. Formüle göre İmamoğlu’nun... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T13:43+0300

2025-03-24T13:43+0300

2025-03-24T13:43+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

ekrem i̇mamoğlu

fadıl akgündüz (jet fadıl)

deniz baykal

bayburt

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ihtimali üzerine gündeme gelen, milletvekili olma formülü İmamoğlu’nun tutuklaması sonrasında yeniden gündeme geldi. Formüle göre Ekrem İmamoğlu’nun milletvekili olarak meclise gelebilmesi için ara seçim yapılması gerekiyor. Yasaya göre ara seçim yapılabilmesi için bir seçim bölgesinde, hiç milletvekili kalmaması durumunda o seçim bölgesi için ara seçim yapılabiliyor.Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 7. maddesinde TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime nasıl gideceği düzenleniyor. Yasaya göre ya boşalan üyeliklerin sayısının üye tam sayısının yüzde 5’ini bulduğu hallerde ya da seçim bir çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde gerçekleştirilebiliyor.Bu nedenle de en az milletvekili bulunan illere gözler çevrildi. Tunceli ve Bayburt TBMM’de bir üye ile temsil edilen iller. Bayburt’un milletvekili AK Parti’de, Tunceli Milletvekili ise DEM Parti üyesi. Meclis’te tek sandalye ile temsil edilen Tunceli’de mevcut milletvekilinin istifası sonrası seçimlerin yenilenmesi ve İmamoğlu’nun Tunceli’den aday gösterilmesi formülü de kulislerde dillendiriliyor. Bir seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılabiliyor.Formül için Ayten Kordu’nun istifa etmesi gerekiyorBu formülün gerçekleşmesi için önce CHP ile DEM Parti’nin anlaşması ve Ayten Kordu’nun istifa etmesi gerekiyor. Kordu’nun istifa etmesi için meclis genel kurulunu karar alması gerekiyor. Anayasa'nın 84. maddesine göre istifa eden, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılıyor.Siirt benzetmesiAra seçim formülü Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez milletvekili seçildiği Siirt seçimlerine benzetiliyor. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de sandık kurullarının oluşturulmaması ve bir sandığın kırılması nedeniyle Siirt'teki seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. Başvuruyu haklı bulan YSK 2 Aralık 2002 tarihinde, Siirt'teki seçim sonuçları iptal ederek bu seçim çevresindeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İptal kararıyla, 3 Kasım'daki seçimde Siirt'ten milletvekili seçilen, AK Partili Mervan Gül, CHP'li Ekrem Bilek ile bağımsız Fadıl Akgündüz'ün üyelikleri düştü. 2002 yılında siyasi yasaklı olması nedeniyle milletvekili olamayan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Deniz Baykal liderliğindeki CHP'nin desteğiyle yapılan anayasa değişikliğiyle aday olabildi. 9 Mart 2003'te yenilenen ve yalnızca 4 partinin katıldığı seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi 3 milletvekilliğini de kazanmıştı.İmamoğlu için genel başkanlık formülü de masadaCHP’de tartışılan bir diğer formül ise yenilecek kurultay ile CHP’nin genel başkanı olması fikri. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaibeli kurultay tartışmaları sonrasında CHP'nin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceğini açıklamıştı. Bu kurultayda Ekrem İmamoğlu’nun genel başkan yapılması da yine gündemde. Bu yöntem ile Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığının yanında ana muhalefet partisi genel başkanı unvanını da kazanması düşünülüyor.

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