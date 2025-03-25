https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/dilek-imamoglundan-hakaret-tepkisi-hangi-vicdana-sigar-1094835677.html
Dilek İmamoğlu'ndan hakaret tepkisi: 'Hangi vicdana sığar'
Dilek İmamoğlu'ndan hakaret tepkisi: 'Hangi vicdana sığar'
Sputnik Türkiye
Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yönelik hakarete tepki göstererek 'annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar' ifadelerini... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T11:14+0300
2025-03-25T11:14+0300
2025-03-25T11:14+0300
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dilek i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik hakarete tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar?" dedi.'Asla kabul edilemez'Dilek İmamoğlu sosyal medyasından yaptığı paylaşımla yapılan hakarete tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/imamoglu-cumhurbaskaninin-annesine-yonelik-hakaretleri-tum-kalbimle-sonuna-kadar-kiniyorum-1094833997.html
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dilek i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), recep tayyip erdoğan
dilek i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), recep tayyip erdoğan
Dilek İmamoğlu'ndan hakaret tepkisi: 'Hangi vicdana sığar'
Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yönelik hakarete tepki göstererek 'annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik hakarete tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, "Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar?" dedi.
Dilek İmamoğlu sosyal medyasından yaptığı paylaşımla yapılan hakarete tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar? Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız. Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız. Nefretten iyilik doğmaz, biliyoruz. İşte bu yüzden tüm kötü niyetin karşısında her zaman birbirimize sahip çıkacağız.