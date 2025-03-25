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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bddk-duyurdu-bankalara-hisse-geri-aliminda-sermaye-esnekligi-1094843423.html
BDDK duyurdu: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği
BDDK duyurdu: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği
Sputnik Türkiye
Bankalara yönelik hisse geri alımında yeni karar alındı.BDDK duyurusuna göre, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı. Geri alımda aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı şöyle:"Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bankalarda-mevduat-faizi-yarisi-1-milyon-liranin--getirisi-belli-oldu-1094837373.html
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bddk, hisse, hisse senedi
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bddk, hisse, hisse senedi

BDDK duyurdu: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği

13:09 25.03.2025
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AA
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Bankalara yönelik hisse geri alımında yeni karar alındı.BDDK duyurusuna göre, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı.
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı. Geri alımda aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı şöyle:
"Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmiştir."
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EKONOMİ
Bankalarda mevduat faizi yarışı: 1 milyon liranın getirisi belli oldu
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