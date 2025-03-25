https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bankalarda-mevduat-faizi-yarisi-1-milyon-liranin--getirisi-belli-oldu-1094837373.html

Bankalarda mevduat faizi yarışı: 1 milyon liranın getirisi belli oldu

Bankalarda mevduat faizi yarışı: 1 milyon liranın getirisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Ekonomi yönetiminin piyasaları sakinleştirmek için attığı adımların ardından mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Politika faizinin üzerine çıkan... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T11:49+0300

2025-03-25T11:49+0300

2025-03-25T11:49+0300

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Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonların ardından finans piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanmış, dolar ve euro bir günde yüzde 12’den fazla artarak rekor seviyelere çıkmıştı. Altın fiyatları ise 4.068 liraya kadar tırmanmıştı.Ancak ekonomi yönetiminin hızla devreye aldığı önlemler, döviz kurlarındaki yükselişi frenledi. Şu anda döviz, kriz öncesine göre yaklaşık yüzde 4 primli seviyede işlem görüyor. Bu hareketliliğin ardından gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi.Politika faizini aştı: Bankalar yarışa girdiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltti. Bu adım, bankaların mevduat faiz oranlarını yukarı çekmesine neden oldu.Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde bulunmasına rağmen bankalar, kısa vadeli mevduatlara yüzde 45 ila 48 arasında faiz vermeye başladı. Bu oran, geçen hafta yüzde 42.5 seviyesindeydi. Yatırımcılar için mevduat getirileri yeniden cazip hale geldi.1 milyon liranın getirisi: 35 bin 770 TLSon güncellemelerle birlikte 1 milyon liralık bir mevduat için 32 günlük vadede yüzde 48 faiz oranı uygulanıyor. Bu durumda yatırımcının net getirisi 35 bin 770 lira olarak hesaplanıyor.Benzer şekilde 100 bin liralık bir yatırımda 32 günlük faiz getirisi 3 bin 577 lira düzeyinde gerçekleşiyor. Artan oranlarla birlikte kısa vadeli mevduat yatırımı yeniden önemli bir getiri aracı haline geldi.

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