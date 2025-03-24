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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz yoktur
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada 800 bin öğretmen ataması yaptıklarını söyledi. Gençlerle... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T20:34+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi de değerlendirdiği konuşmasında, gençlere yönelik "Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum" ifadesini kullandı."Nasıl FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yoktur" diyen Erdoğan, "Hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, gündem
türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz yoktur

20:34 24.03.2025 (güncellendi: 20:54 24.03.2025)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada 800 bin öğretmen ataması yaptıklarını söyledi. Gençlerle ilgili de konuşan Erdoğan, gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi de değerlendirdiği konuşmasında, gençlere yönelik "Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum" ifadesini kullandı.
"Nasıl FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yoktur" diyen Erdoğan, "Hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
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