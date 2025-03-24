https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/cumhurbaskani-erdogan-siyaset-tuccarlarinin-ihtiraslarina-kurban-edecegimiz-tek-bir-gencimiz-yoktur-1094823428.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz yoktur

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada 800 bin öğretmen ataması yaptıklarını söyledi. Gençlerle... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T20:34+0300

2025-03-24T20:34+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi de değerlendirdiği konuşmasında, gençlere yönelik "Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum" ifadesini kullandı."Nasıl FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yoktur" diyen Erdoğan, "Hiç kimsenin yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, gündem