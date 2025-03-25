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EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı: Türkiye'de forma giyen isimler dikkat çekti
EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı: Türkiye'de forma giyen isimler dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Euroleague, tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunu belirledi ve listede Shane Larkin, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic ve Nando De Colo gibi Türkiye’de forma... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Avrupa Ligi, tüm zamanların en iyi 25 basketbol oyuncusunu belirledi.Açıklanan listede Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili ve Kostas Sloukas gibi isimler yer alırken daha önce Luka Doncic, Milos Teodosic, Vasilije Micic, Nando De Colo ve Bogdan Bogdanovic gibi oyuncular da bu listeye dahil edilmişti. Seçim sürecinde şampiyonluk yaşamış başantrenörlerin ve ligin en iyi oyuncularının yüzde 40’ar, medya ve taraftarların ise yüzde 10’ar oy hakkına sahip olduğu belirtildi. Türkiye’de forma giymiş Shane Larkin, Vasilije Micic, Nando De Colo ve Bogdan Bogdanovic gibi isimlerin de listede bulunması dikkat çekti.
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euroleague, maç, tarihi maç, maç yayını, anadolu efes, fenerbahçe, fenerbahçe beko, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
euroleague, maç, tarihi maç, maç yayını, anadolu efes, fenerbahçe, fenerbahçe beko, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf)

EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı: Türkiye'de forma giyen isimler dikkat çekti

22:48 25.03.2025
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Euroleague, tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunu belirledi ve listede Shane Larkin, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic ve Nando De Colo gibi Türkiye’de forma giymiş isimler de yer aldı. Seçim sürecinde şampiyonluk yaşamış başantrenörlerle ligin en iyi oyuncuları yüzde 40’ar, medya ve taraftarlar ise yüzde 10’ar oy hakkına sahip oldu.
Avrupa Ligi, tüm zamanların en iyi 25 basketbol oyuncusunu belirledi.
Açıklanan listede Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili ve Kostas Sloukas gibi isimler yer alırken daha önce Luka Doncic, Milos Teodosic, Vasilije Micic, Nando De Colo ve Bogdan Bogdanovic gibi oyuncular da bu listeye dahil edilmişti.
Seçim sürecinde şampiyonluk yaşamış başantrenörlerin ve ligin en iyi oyuncularının yüzde 40’ar, medya ve taraftarların ise yüzde 10’ar oy hakkına sahip olduğu belirtildi. Türkiye’de forma giymiş Shane Larkin, Vasilije Micic, Nando De Colo ve Bogdan Bogdanovic gibi isimlerin de listede bulunması dikkat çekti.
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