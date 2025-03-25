https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/-euroleague-tarihinin-en-iyi-25-oyuncusu-aciklandi-turkiyede-forma-giyen-isimler-dikkat-cekti-1094858779.html

EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı: Türkiye'de forma giyen isimler dikkat çekti

EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı: Türkiye'de forma giyen isimler dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Euroleague, tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunu belirledi ve listede Shane Larkin, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic ve Nando De Colo gibi Türkiye’de forma... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T22:48+0300

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Avrupa Ligi, tüm zamanların en iyi 25 basketbol oyuncusunu belirledi.Açıklanan listede Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili ve Kostas Sloukas gibi isimler yer alırken daha önce Luka Doncic, Milos Teodosic, Vasilije Micic, Nando De Colo ve Bogdan Bogdanovic gibi oyuncular da bu listeye dahil edilmişti. Seçim sürecinde şampiyonluk yaşamış başantrenörlerin ve ligin en iyi oyuncularının yüzde 40’ar, medya ve taraftarların ise yüzde 10’ar oy hakkına sahip olduğu belirtildi. Türkiye’de forma giymiş Shane Larkin, Vasilije Micic, Nando De Colo ve Bogdan Bogdanovic gibi isimlerin de listede bulunması dikkat çekti.

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