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Yılın ilk Güneş tutulması 29 Mart'ta gerçekleşecek: Nereden gözlemlenebilecek? Saat kaçta olacak?
Yılın ilk Güneş tutulması 29 Mart'ta gerçekleşecek: Nereden gözlemlenebilecek? Saat kaçta olacak?
Sputnik Türkiye
2025'in ilk güneş tutulması 29 Mart’ta gerçekleşecek. Halka şeklinde gözlemlenecek bu gökyüzü olayı, ABD, Grönland ve Atlantik Okyanusu üzerinden... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T14:13+0300
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2025'in ilk güneş tutulması 29 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu tutulma, yılın en dikkat çeken gök olaylarından biri olarak gökyüzü meraklılarının ilgisini çekiyor. Ancak bu özel tutulma Türkiye’den izlenemeyecek. Halka şeklinde güneş tutulması olarak sınıflandırılan bu doğa olayı, özellikle Kuzey Amerika kıtası ve Atlantik Okyanusu çevresinden gözlemlenebilecek.Halka şeklinde güneş tutulması nedir?29 Mart’taki tutulma, “annüler güneş tutulması” yani halka şeklinde tutulma olacak. Bu tür tutulmalarda Ay, Güneş'in tamamını kapatamaz; Güneş’in kenarlarında parlak bir halka oluşur. Bu durum, Ay’ın yörüngesindeki uzaklığı nedeniyle Güneş’i tamamen örtememesi sonucu ortaya çıkar.Nereden i̇zlenebilecek?Tutulma, ABD’nin doğu kıyılarından başlayarak Grönland ve Atlantik Okyanusu üzerinden devam edecek. Kanada’nın bazı bölgeleri ve İzlanda’nın güneyinden kısmi olarak görülebilecek. Türkiye ve Avrupa'nın büyük bölümü ise bu gök olayını doğrudan gözlemleyemeyecek.İstanbul saatine göre saat kaçta?29 Mart’taki güneş tutulması İstanbul saatiyle saat 19.00’da başlayacak. Tutulmanın maksimum evresi saat 20.07, sona erme saati ise yaklaşık 21.15 olarak hesaplandı. Ancak bu saatler Türkiye'de yalnızca canlı yayınlar veya dijital teleskop sistemleriyle takip edilebilecek.2025’te başka güneş tutulmaları da varBu yıl içinde ikinci bir güneş tutulması daha yaşanacak. 23 Eylül 2025’te gerçekleşecek bu tutulma ise kısmi olacak ve yine Türkiye’den gözlemlenemeyecek. 2025 yılı, gökyüzü takviminde tutulmalar açısından zengin bir yıl olurken, Türkiye’den izlenebilecek bir güneş tutulması için biraz daha beklemek gerekecek.Tutulma meraklıları i̇çin alternatiflerTürkiye’den izlenemeyecek bu tutulmayı takip etmek isteyenler için NASA ve birçok gözlemevi canlı yayın hazırlığı yapıyor. YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden bu yayınlara ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca mobil uygulamalarla tutulma güzergahı ve saat bilgileri detaylı olarak takip edilebilir.Güneş tutulması nedir ve nasıl oluşur?Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesi sonucu oluşan bir doğa olayıdır. Ay, yeni ay evresindeyken ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olduğunda, tutulma meydana gelir. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasındaki açı nedeniyle, bu hizalanma nadiren gerçekleşir ve bu yüzden Güneş tutulmaları sık görülmez.Güneş tutulmaları kaç yılda bir olur?Güneş tutulmaları, Ay'ın yörünge hareketi ve Dünya ile Güneş arasındaki konumuna bağlı olarak yılda iki ile beş arasında gerçekleşebilir. Ancak, belirli bir bölgeden tam Güneş tutulmasını gözlemlemek nadirdir ve aynı bölgede yüzyıllar sürebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/evrenin-en-buyuk-gizemi-cozuluyor-tum-gercekligimiz-sarsilacak-karanlik-enerji-kontrolden-mi-1094678823.html
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güneş tutulması ne zaman, güneş tutulması nasıl olur, güneş tutulması ne zaman 2025, güneş tutulması 2025 güneş tutulması kaç yılda bir olur, güneş tutulması nedir, güneş tutulması nerede olacak

Yılın ilk Güneş tutulması 29 Mart'ta gerçekleşecek: Nereden gözlemlenebilecek? Saat kaçta olacak?

14:13 24.03.2025
© AA / Lokman Vural ElibolYılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde izlendi
Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde izlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA / Lokman Vural Elibol
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2025'in ilk güneş tutulması 29 Mart’ta gerçekleşecek. Halka şeklinde gözlemlenecek bu gökyüzü olayı, ABD, Grönland ve Atlantik Okyanusu üzerinden izlenebilecek. İstanbul saatiyle 19.00'da başlayacak tutulma Türkiye’den görülmeyecek. 2025’te ikinci tutulma ise 23 Eylül’de yaşanacak.
2025'in ilk güneş tutulması 29 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu tutulma, yılın en dikkat çeken gök olaylarından biri olarak gökyüzü meraklılarının ilgisini çekiyor. Ancak bu özel tutulma Türkiye’den izlenemeyecek. Halka şeklinde güneş tutulması olarak sınıflandırılan bu doğa olayı, özellikle Kuzey Amerika kıtası ve Atlantik Okyanusu çevresinden gözlemlenebilecek.

Halka şeklinde güneş tutulması nedir?

29 Mart’taki tutulma, “annüler güneş tutulması” yani halka şeklinde tutulma olacak. Bu tür tutulmalarda Ay, Güneş'in tamamını kapatamaz; Güneş’in kenarlarında parlak bir halka oluşur. Bu durum, Ay’ın yörüngesindeki uzaklığı nedeniyle Güneş’i tamamen örtememesi sonucu ortaya çıkar.

Nereden i̇zlenebilecek?

Tutulma, ABD’nin doğu kıyılarından başlayarak Grönland ve Atlantik Okyanusu üzerinden devam edecek. Kanada’nın bazı bölgeleri ve İzlanda’nın güneyinden kısmi olarak görülebilecek. Türkiye ve Avrupa'nın büyük bölümü ise bu gök olayını doğrudan gözlemleyemeyecek.

İstanbul saatine göre saat kaçta?

29 Mart’taki güneş tutulması İstanbul saatiyle saat 19.00’da başlayacak. Tutulmanın maksimum evresi saat 20.07, sona erme saati ise yaklaşık 21.15 olarak hesaplandı. Ancak bu saatler Türkiye'de yalnızca canlı yayınlar veya dijital teleskop sistemleriyle takip edilebilecek.

2025’te başka güneş tutulmaları da var

Bu yıl içinde ikinci bir güneş tutulması daha yaşanacak. 23 Eylül 2025’te gerçekleşecek bu tutulma ise kısmi olacak ve yine Türkiye’den gözlemlenemeyecek. 2025 yılı, gökyüzü takviminde tutulmalar açısından zengin bir yıl olurken, Türkiye’den izlenebilecek bir güneş tutulması için biraz daha beklemek gerekecek.

Tutulma meraklıları i̇çin alternatifler

Türkiye’den izlenemeyecek bu tutulmayı takip etmek isteyenler için NASA ve birçok gözlemevi canlı yayın hazırlığı yapıyor. YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden bu yayınlara ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca mobil uygulamalarla tutulma güzergahı ve saat bilgileri detaylı olarak takip edilebilir.

Güneş tutulması nedir ve nasıl oluşur?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesi sonucu oluşan bir doğa olayıdır. Ay, yeni ay evresindeyken ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olduğunda, tutulma meydana gelir. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasındaki açı nedeniyle, bu hizalanma nadiren gerçekleşir ve bu yüzden Güneş tutulmaları sık görülmez.

Güneş tutulmaları kaç yılda bir olur?

Güneş tutulmaları, Ay'ın yörünge hareketi ve Dünya ile Güneş arasındaki konumuna bağlı olarak yılda iki ile beş arasında gerçekleşebilir. Ancak, belirli bir bölgeden tam Güneş tutulmasını gözlemlemek nadirdir ve aynı bölgede yüzyıllar sürebilir.
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