Evrenin en büyük gizemi çözülüyor, 'Tüm gerçekliğimiz sarsılacak': Karanlık enerji kontrolden mi çıkıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltılar borsa ve dövizi vurdu
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/evrenin-en-buyuk-gizemi-cozuluyor-tum-gercekligimiz-sarsilacak-karanlik-enerji-kontrolden-mi-1094678823.html
Evrenin en büyük gizemi çözülüyor, 'Tüm gerçekliğimiz sarsılacak': Karanlık enerji kontrolden mi çıkıyor?
Evrenin en büyük gizemi çözülüyor, 'Tüm gerçekliğimiz sarsılacak': Karanlık enerji kontrolden mi çıkıyor?
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Evren’in genişlemesini sağlayan Karanlık Enerji’nin zamanla değişebileceğini ortaya koyan çarpıcı bulgular elde etti. Eğer doğrulanırsa, bu... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T08:53+0300
2025-03-20T08:53+0300
yaşam
avrupa uzay ajansı (esa)
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
edinburgh
karanlık
karanlık madde
karanlık madde
karanlık enerji
bilim
bilim insanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089872080_0:112:537:414_1920x0_80_0_0_76cb406e698d1fc11f24ce30ca4d26ab.png
Evren’in genişlemesini sağlayan gizemli güç Karanlık Enerji, bilim dünyasının en büyük bilinmezlerinden biri. 1998'de keşfedildiğinde, Evren’in genişlemesini hızlandırdığı fark edilmiş ve bilim insanları bu gücün sabit olduğu varsayımını kabul etmişti.Ancak son yapılan DESI (Karanlık Enerji Spektroskopik Aleti) araştırmaları, Karanlık Enerji’nin zamanla değişebileceğine dair güçlü ipuçları verdi. Eğer bu sonuçlar doğrulanırsa, Evren’in temel işleyişine dair tüm teorilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.DESI verileri ne gösteriyor?📡 Arizona’daki Kit Peak Ulusal Gözlemevi’nde bulunan DESI teleskopu, 5.000 optik fiber kullanarak galaksileri tarıyor ve Evren’in genişleme hızını ölçüyor.🔍 2024’te ilk kez tespit edilen "sapma", bir yıl sonra daha da güçlendi. Portsmouth Üniversitesi'nden Prof. Seshadri Nadathur, "Kanıtlar şimdi eskisinden daha güçlü. Verilerde bilinmeyen bir hata olmadığından emin olmak için ek testler yaptık" dedi.Bilim i̇nsanları: "Büyük bir keşfin eşiğindeyiz"Bu keşif henüz kesinleşmiş değil, ancak Edinburgh Üniversitesi’nden Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattığını belirtiyor:💬 "2024’te kimse tam emin değildi. Ancak artık elimizde daha fazla veri var. Bu, gerçekten büyük bir keşfe dönüşebilir."Ünlü gökbilimci Prof. Ofer Lahav ise "Bu dramatik bir an. Evren’in doğasını yeniden düşünmek zorunda kalabiliriz" diyerek bu gelişmenin önemini vurguladı.Karanlık enerji neden değişiyor?Bu sorunun cevabı hâlâ bilinmiyor. Evren’in temel işleyişini açıklayan mevcut fizik kuralları bu durumu açıklamakta yetersiz kalıyor.🔬 Eğer Karanlık Enerji değişiyorsa, bu tamamen yeni bir fizik teorisi gerektirebilir.Prof. Lahav, bu konudaki belirsizliği şu sözlerle özetledi:💬 "Kim bilir! Eğer bu sonuçlar doğruysa, yeni bir mekanizma keşfetmemiz gerekecek ve bu yepyeni bir teori anlamına gelebilir. Bu yüzden çok heyecan verici!"50 milyon galaksi üzerinde detaylı araştırma yapılacak🔭 DESI, önümüzdeki iki yıl boyunca 50 milyon galaksi ve diğer parlak cisimleri gözlemleyerek verileri doğrulamaya çalışacak.🌌 Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Euclid misyonu da Evren’in derinliklerini inceleyerek daha fazla bilgi sağlayacak.🔴 Bilim insanları, Evren’in düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabileceğini vurguluyor. Kaliforniya’daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan Andrei Cuceu, "Evren’in işleyişini anlamaya çalışıyoruz ve belki de düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/marstan-gelen-buyuk-sinyal-bilim-dunyasi-sokta-kizil-gezegende-akil-almaz-bir-iz-buldu-1094571749.html
edinburgh
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089872080_0:62:537:465_1920x0_80_0_0_f84139236c3d996455b095ed0bfee2c2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa uzay ajansı (esa), bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, edinburgh, karanlık, karanlık madde, karanlık madde, karanlık enerji, bilim, bilim insanları
avrupa uzay ajansı (esa), bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, edinburgh, karanlık, karanlık madde, karanlık madde, karanlık enerji, bilim, bilim insanları

Evrenin en büyük gizemi çözülüyor, 'Tüm gerçekliğimiz sarsılacak': Karanlık enerji kontrolden mi çıkıyor?

08:53 20.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKaranlık Madde
Karanlık Madde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Bilim insanları, Evren’in genişlemesini sağlayan Karanlık Enerji’nin zamanla değişebileceğini ortaya koyan çarpıcı bulgular elde etti. Eğer doğrulanırsa, bu keşif Evren'in doğasına dair bilinen tüm teorileri değiştirebilir. Araştırmaya katılan bilim insanları, büyük bir keşfin eşiğinde olabileceklerini belirtiyor.
Evren’in genişlemesini sağlayan gizemli güç Karanlık Enerji, bilim dünyasının en büyük bilinmezlerinden biri. 1998'de keşfedildiğinde, Evren’in genişlemesini hızlandırdığı fark edilmiş ve bilim insanları bu gücün sabit olduğu varsayımını kabul etmişti.
Ancak son yapılan DESI (Karanlık Enerji Spektroskopik Aleti) araştırmaları, Karanlık Enerji’nin zamanla değişebileceğine dair güçlü ipuçları verdi. Eğer bu sonuçlar doğrulanırsa, Evren’in temel işleyişine dair tüm teorilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

DESI verileri ne gösteriyor?

📡 Arizona’daki Kit Peak Ulusal Gözlemevi’nde bulunan DESI teleskopu, 5.000 optik fiber kullanarak galaksileri tarıyor ve Evren’in genişleme hızını ölçüyor.
🔍 2024’te ilk kez tespit edilen "sapma", bir yıl sonra daha da güçlendi. Portsmouth Üniversitesi'nden Prof. Seshadri Nadathur, "Kanıtlar şimdi eskisinden daha güçlü. Verilerde bilinmeyen bir hata olmadığından emin olmak için ek testler yaptık" dedi.

Bilim i̇nsanları: "Büyük bir keşfin eşiğindeyiz"

Bu keşif henüz kesinleşmiş değil, ancak Edinburgh Üniversitesi’nden Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattığını belirtiyor:
💬 "2024’te kimse tam emin değildi. Ancak artık elimizde daha fazla veri var. Bu, gerçekten büyük bir keşfe dönüşebilir."
Ünlü gökbilimci Prof. Ofer Lahav ise "Bu dramatik bir an. Evren’in doğasını yeniden düşünmek zorunda kalabiliriz" diyerek bu gelişmenin önemini vurguladı.

Karanlık enerji neden değişiyor?

Bu sorunun cevabı hâlâ bilinmiyor. Evren’in temel işleyişini açıklayan mevcut fizik kuralları bu durumu açıklamakta yetersiz kalıyor.
🔬 Eğer Karanlık Enerji değişiyorsa, bu tamamen yeni bir fizik teorisi gerektirebilir.
Prof. Lahav, bu konudaki belirsizliği şu sözlerle özetledi:
💬 "Kim bilir! Eğer bu sonuçlar doğruysa, yeni bir mekanizma keşfetmemiz gerekecek ve bu yepyeni bir teori anlamına gelebilir. Bu yüzden çok heyecan verici!"

50 milyon galaksi üzerinde detaylı araştırma yapılacak

🔭 DESI, önümüzdeki iki yıl boyunca 50 milyon galaksi ve diğer parlak cisimleri gözlemleyerek verileri doğrulamaya çalışacak.
🌌 Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Euclid misyonu da Evren’in derinliklerini inceleyerek daha fazla bilgi sağlayacak.
🔴 Bilim insanları, Evren’in düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabileceğini vurguluyor. Kaliforniya’daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan Andrei Cuceu, "Evren’in işleyişini anlamaya çalışıyoruz ve belki de düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.
Çin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
YAŞAM
Mars'tan gelen büyük sinyal, bilim dünyası şokta: Kızıl Gezegen’de akıl almaz bir iz buldu
17 Mart, 08:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала