https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/unlu-otomobil-markasi-13-milyon-aracini-geri-cagirdi-yolda-arka-tekerlekler-kilitleniyor-1094823222.html
Ünlü otomobil markası 1.3 milyon aracını geri çağırdı: 'Yolda arka tekerlekler kilitleniyor'
Ünlü otomobil markası 1.3 milyon aracını geri çağırdı: 'Yolda arka tekerlekler kilitleniyor'
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2015-2017 model 1.3 milyon Ford F-150 kamyonette ani vites düşmesine yol açan mekanik sorun nedeniyle... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T20:17+0300
2025-03-24T20:17+0300
2025-03-24T20:17+0300
dünya
ford
kamyonet
otomobil
yerli otomobil
klasik otomobil
elektrikli otomobil
ikinci el otomobil
sürücüsüz otomobil
otomobil yarışçısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062663655_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_8957200777fffd1f5ac49349ffe5395a.jpg
ABD'de Ford F-150 kamyonette tespit edilen ani vites düşme sorunu nedeniyle resmi güvenlik incelemesi başlatıldı.ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un amiral gemisi modeli F-150 kamyonetlerinde tespit edilen ciddi bir mekanik arıza nedeniyle kapsamlı bir güvenlik incelemesi başlattı. İnceleme kapsamına 2015-2017 model yıllarında üretilen yaklaşık 1.3 milyon araç alındı.Teknik arızanın detayları şu şekilde:Araçların sürüş sırasında herhangi bir uyarı vermeden ani şekilde daha düşük vitese geçtiği ifade edildi. Arka tekerleklerde geçici kilitlenme, direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu belirtildi. Resmi kayıtlara geçen 138 vaka olduğu açıklandı. Ford yetkilileri, NHTSA ile tam işbirliği içinde olduklarını ve sorunun kaynağını tespit etmek için teknik ekiplerin çalışmalara başladığını duyurdu. Tüketicilere acil uyarı yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/unlu-otomotiv-markasi-krizde-sirket-istifa-eden-her-isciye-20-milyon-tl-verecegini-duyurdu-1094820000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062663655_89:0:670:436_1920x0_80_0_0_4a71ef5a32d4b82755d1c7eac408357b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ford, kamyonet, otomobil, yerli otomobil, klasik otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, sürücüsüz otomobil, otomobil yarışçısı, otomobil sanayi, otomobil lastiği, kaza, kaza sebebi
ford, kamyonet, otomobil, yerli otomobil, klasik otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, sürücüsüz otomobil, otomobil yarışçısı, otomobil sanayi, otomobil lastiği, kaza, kaza sebebi
Ünlü otomobil markası 1.3 milyon aracını geri çağırdı: 'Yolda arka tekerlekler kilitleniyor'
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2015-2017 model 1.3 milyon Ford F-150 kamyonette ani vites düşmesine yol açan mekanik sorun nedeniyle resmi inceleme başlattı. Şikayetler, araçların uyarı vermeden düşük vitese geçerek arka tekerleği kilitlediğini ortaya çıkardı.
ABD'de Ford F-150 kamyonette tespit edilen ani vites düşme sorunu nedeniyle resmi güvenlik incelemesi başlatıldı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un amiral gemisi modeli F-150 kamyonetlerinde tespit edilen ciddi bir mekanik arıza nedeniyle kapsamlı bir güvenlik incelemesi başlattı. İnceleme kapsamına 2015-2017 model yıllarında üretilen yaklaşık 1.3 milyon araç alındı.
Teknik arızanın detayları şu şekilde:
Araçların sürüş sırasında herhangi bir uyarı vermeden ani şekilde daha düşük vitese geçtiği ifade edildi. Arka tekerleklerde geçici kilitlenme, direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu belirtildi. Resmi kayıtlara geçen 138 vaka olduğu açıklandı. Ford yetkilileri, NHTSA ile tam işbirliği içinde olduklarını ve sorunun kaynağını tespit etmek için teknik ekiplerin çalışmalara başladığını duyurdu.
Tüketicilere acil uyarı yapıldı:
1.
Ani fren hissi yaşayan sürücülerin derhal yetkili servise başvurması
2.
Özellikle ıslak zeminlerde virajlarda ekstra dikkat
3.
Araç kullanırken vites göstergesinin sürekli kontrol edilmesi