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Ünlü otomotiv markası krizde: Şirket istifa eden her işçiye 20 milyon TL vereceğini duyurdu
Ünlü otomotiv markası krizde: Şirket istifa eden her işçiye 20 milyon TL vereceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Alman otomotiv firması Mercedes-Benz, idari kadrodaki işten çıkarmaları teşvik etmek amacıyla, uzun süredir çalışan personeline 20 milyon TL'yi (500 bin euro)... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T17:20+0300
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Mercedes-Benz, işten çıkarmaları teşvik etmek için uzun süreli çalışanlara yüksek tazminat ödemeleri teklif etti.Almanya'da son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çoğu şirket eleman çıkarmaya devam ediyor. Otomotiv markası Mercedes Benz'e yakın kaynaklara göre, uzun süredir görev yapan personele, gönüllü olarak işten ayrılmaları halinde 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan tazminat ödemeleri yapılacağı ifade edildi.Alman gazetesinin haberine göre; 30 yıllık kıdeme sahip ve aylık 9 bin euro brüt maaş alan 55 yaşındaki bir ekip liderine 500 bin eurodan fazla, 20 yıllık kıdemi bulunan ve aylık 7 bin 500 euro kazanan 45 yaşındaki bir yöneticiye ise 300 bin eurodan fazla tazminat ödemesi sunuldu. Konuyla ilgili olarak Mercedes-Benz Sözcüsü "Sosyal açıdan adil ve sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket, şu ana kadar kaç çalışanın teklifi kabul ettiğine dair bir açıklamada bulunmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/alman-otomobil-sirketi-bir-ulkeden-daha-cekildi-1094091560.html
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şirket, limited şirket, özel şirket, otomotiv, otomotiv pazarı, otomotiv sektörü, otomotiv sanayi derneği, marka, ticari marka, işçi
şirket, limited şirket, özel şirket, otomotiv, otomotiv pazarı, otomotiv sektörü, otomotiv sanayi derneği, marka, ticari marka, işçi

Ünlü otomotiv markası krizde: Şirket istifa eden her işçiye 20 milyon TL vereceğini duyurdu

17:20 24.03.2025
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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Alman otomotiv firması Mercedes-Benz, idari kadrodaki işten çıkarmaları teşvik etmek amacıyla, uzun süredir çalışan personeline 20 milyon TL'yi (500 bin euro) aşan tazminat ödemeleri teklif etti. Şirket, 2034 yılı sonuna kadar geçerli olan iş garantisi nedeniyle zorunlu işten çıkarma yapamazken, gönüllü ayrılıklar için cazip mali teşvikler sundu.
Mercedes-Benz, işten çıkarmaları teşvik etmek için uzun süreli çalışanlara yüksek tazminat ödemeleri teklif etti.
Almanya'da son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çoğu şirket eleman çıkarmaya devam ediyor. Otomotiv markası Mercedes Benz'e yakın kaynaklara göre, uzun süredir görev yapan personele, gönüllü olarak işten ayrılmaları halinde 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan tazminat ödemeleri yapılacağı ifade edildi.
Alman gazetesinin haberine göre; 30 yıllık kıdeme sahip ve aylık 9 bin euro brüt maaş alan 55 yaşındaki bir ekip liderine 500 bin eurodan fazla, 20 yıllık kıdemi bulunan ve aylık 7 bin 500 euro kazanan 45 yaşındaki bir yöneticiye ise 300 bin eurodan fazla tazminat ödemesi sunuldu.
Konuyla ilgili olarak Mercedes-Benz Sözcüsü "Sosyal açıdan adil ve sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket, şu ana kadar kaç çalışanın teklifi kabul ettiğine dair bir açıklamada bulunmadı.
Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
EKONOMİ
Alman otomobil şirketi bir ülkeden daha çekildi
28 Şubat, 16:58
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