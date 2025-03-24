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2025 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün: 4 bin TL yerine herkese 3 bin TL yatacak
2025 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün: 4 bin TL yerine herkese 3 bin TL yatacak
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri açıklandı. İlk etapta 3 bin TL yatırılıyor, 1.000 TL fark ise Resmi Gazete sonrası ödenecek.
2025-03-24T08:13+0300
2025-03-24T08:13+0300
ekonomi̇
bağ-kur
emekli
ssk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
tl
ikramiye
i̇kramiye
emekli ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
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Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bugün itibarıyla başlatıldı. İlk aşamada 3 bin TL olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, ilerleyen süreçte toplam 4 bin TL'ye tamamlanacak.3 bin lira bugün yatıyor, farklar sonraHükümetin aldığı kararla 2024 Ramazan Bayramı için belirlenen emekli ikramiyesi toplamda 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak bu tutarın yalnızca 3 bin TL’si bugün itibarıyla yatırılacak. Kalan bin TL’lik fark, yasal düzenleme Meclis’ten geçtikten ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ayrıca ödenecek.SSK emeklilerine 3 günlük ödeme takvimiSSK emeklileri için ikramiye ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak:Bu sistem sayesinde ödemelerin düzenli ve hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.Bağ-Kur ve emekli sandığı i̇çin tarihler netBağ-Kur kapsamında emekli olanların bayram ikramiyeleri 27 Mart Çarşamba,Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların ödemeleri ise 28 Mart Perşembe günü hesaplara geçecek.İkramiye tutarı artışı resmiyet bekliyorEmekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması yönündeki yasal düzenleme, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için fark ödemeleri ileri bir tarihte yapılacak. Meclis’ten geçecek bu düzenleme sonrası, 1.000 TL’lik ek ödeme emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
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ramazan bayramı emekli ikramiyesi, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi, 2025 bayram ikramiyesi ne kadar, sgk bayram ikramiyesi, bağ-kur emekli ikramiyesi, emekli sandığı bayram ikramiyesi, emekliye 4 bin tl ikramiye, ikramiye farkı ne zaman ödenecek, 3 bin tl emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, emekli ikramiyesi sorgulama, emekli maaşına ek ödeme

2025 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün: 4 bin TL yerine herkese 3 bin TL yatacak

08:13 24.03.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© İHA
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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. İlk etapta 3 bin TL olarak yatırılacak ödemeler, tahsis numarasına göre 3 gün boyunca SSK emeklilerine, ardından Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak. Fark ödemeleri ise Resmi Gazete sonrası ayrıca yatırılacak.
Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bugün itibarıyla başlatıldı. İlk aşamada 3 bin TL olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, ilerleyen süreçte toplam 4 bin TL'ye tamamlanacak.

3 bin lira bugün yatıyor, farklar sonra

Hükümetin aldığı kararla 2024 Ramazan Bayramı için belirlenen emekli ikramiyesi toplamda 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak bu tutarın yalnızca 3 bin TL’si bugün itibarıyla yatırılacak. Kalan bin TL’lik fark, yasal düzenleme Meclis’ten geçtikten ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ayrıca ödenecek.

SSK emeklilerine 3 günlük ödeme takvimi

SSK emeklileri için ikramiye ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak:
17, 18, 19 olanlar: 25 Mart Pazartesi (bugün)
20, 21, 22 olanlar: 26 Mart Salı
23, 24, 25, 26 olanlar: 27 Mart Çarşamba
Bu sistem sayesinde ödemelerin düzenli ve hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Bağ-Kur ve emekli sandığı i̇çin tarihler net

Bağ-Kur kapsamında emekli olanların bayram ikramiyeleri 27 Mart Çarşamba,
Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların ödemeleri ise 28 Mart Perşembe günü hesaplara geçecek.

İkramiye tutarı artışı resmiyet bekliyor

Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması yönündeki yasal düzenleme, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için fark ödemeleri ileri bir tarihte yapılacak. Meclis’ten geçecek bu düzenleme sonrası, 1.000 TL’lik ek ödeme emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
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