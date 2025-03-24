https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/2025-emekli-bayram-ikramiyesi-odemeleri-bugun-4-bin-tl-yerine-herkese-3-bin-tl-yatacak-1094801617.html

2025 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün: 4 bin TL yerine herkese 3 bin TL yatacak

2025 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün: 4 bin TL yerine herkese 3 bin TL yatacak

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri açıklandı. İlk etapta 3 bin TL yatırılıyor, 1.000 TL fark ise Resmi Gazete sonrası ödenecek.

2025-03-24T08:13+0300

2025-03-24T08:13+0300

2025-03-24T08:13+0300

ekonomi̇

bağ-kur

emekli

ssk

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emekli ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

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Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bugün itibarıyla başlatıldı. İlk aşamada 3 bin TL olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, ilerleyen süreçte toplam 4 bin TL'ye tamamlanacak.3 bin lira bugün yatıyor, farklar sonraHükümetin aldığı kararla 2024 Ramazan Bayramı için belirlenen emekli ikramiyesi toplamda 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak bu tutarın yalnızca 3 bin TL’si bugün itibarıyla yatırılacak. Kalan bin TL’lik fark, yasal düzenleme Meclis’ten geçtikten ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ayrıca ödenecek.SSK emeklilerine 3 günlük ödeme takvimiSSK emeklileri için ikramiye ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak:Bu sistem sayesinde ödemelerin düzenli ve hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.Bağ-Kur ve emekli sandığı i̇çin tarihler netBağ-Kur kapsamında emekli olanların bayram ikramiyeleri 27 Mart Çarşamba,Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların ödemeleri ise 28 Mart Perşembe günü hesaplara geçecek.İkramiye tutarı artışı resmiyet bekliyorEmekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması yönündeki yasal düzenleme, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için fark ödemeleri ileri bir tarihte yapılacak. Meclis’ten geçecek bu düzenleme sonrası, 1.000 TL’lik ek ödeme emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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