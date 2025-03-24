https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/meteoroloji-goz-gozu-gormeyecek-diyerek-uyardi-camur-yagacak-col-tozu-firtinasi-geliyor-1094801168.html

Meteoroloji 'Göz gözü görmeyecek' diyerek uyardı: 'Çamur yağacak, çöl tozu fırtınası geliyor'

Meteoroloji 'Göz gözü görmeyecek' diyerek uyardı: 'Çamur yağacak, çöl tozu fırtınası geliyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye'de çöl tozu etkili olacak, çamur yağmuru görülebilir. Hava sıcaklıkları artarken, doğu bölgelerde zirai don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Yeni haftaya dair hava durumu detayları...

2025-03-24T07:58+0300

2025-03-24T07:58+0300

2025-03-24T07:58+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yaşam

doğu anadolu

manisa

i̇zmir

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Pazartesi gününden itibaren etkili olacak çöl tozu taşınımı konusunda vatandaşları uyardı. Mali üzerinden gelen yoğun toz bulutları, hava kalitesini düşürecek ve özellikle yağışlı bölgelerde çamur şeklinde yağışa neden olabilecek. Solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması istendi.Hava durumu: Sıcaklıklar artıyor, yağışlar batıda etkiliYeni haftanın hava tahminine göre, batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya, Manisa ve İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayları yaşanabilir.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyorMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacak. Ülke genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu artış özellikle tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde dikkatle izlenmeli.Çığ tehlikesi devam ediyorDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarında, mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor. Heyelan riski, kar erimesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.Zirai don uyarısı: Tarımsal üreticiler dikkat!İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bu gece saatlerinde zirai don bekleniyor. Meteoroloji, tarımsal üretimle uğraşan vatandaşların, bölgesel sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı.Rüzgarın yönü güneyden, zaman zaman etkili esecekRüzgar, çoğunlukla güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Toz taşınımı, rüzgarla birlikte etkisini artıracak.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart Pazartesi günü için yayımladığı detaylı hava durumu raporunda; Marmara ve Ege'de sağanak yağış, Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ riski, denizlerde fırtınamsı rüzgarlar uyarısında bulundu. İşte il il ve bölge bölge hava durumu detayları...Marmara’da sağanak ve yoğun bulutlanma bekleniyorMarmara Bölgesi, 25 Mart Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne uyanacak. Edirne, Kırklareli, Bursa çevreleri ve bölgenin batısı gün içerisinde sağanak yağışlı geçecek. İstanbul ve Kocaeli gibi şehirlerde ise yağış beklenmezken, bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Edirne 21°C, İstanbul 17°C, Kırklareli 18°C, Kocaeli 23°C olacak.Ege’de yağmur sabah etkili olacakManisa, Kütahya ve İzmir’in kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Özellikle kuzey Ege'de denizlerde fırtınamsı rüzgar dikkat çekiyor. İzmir 23°C, Manisa 24°C, Afyonkarahisar 19°C, Denizli 26°C olacak.Akdeniz’de güneşli ve sakin hava hakimAkdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir havayla haftaya başlıyor. Antalya’nın batısında zamanla çok bulutlu hava görülecek. Bölgede yağış beklenmiyor. Adana 22°C, Antalya 20°C, Mersin 20°C, Hatay 22°C olacak.İç Anadolu’da don ve sis alarmıİç Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu hava hâkim. Ancak sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor. Tarımsal üreticilerin zirai don riskine karşı tedbirli olması gerekiyor. Ankara 20°C, Konya 23°C, Eskişehir 22°C, Çankırı 19°C olacak.Karadeniz’de sis ve don, doğu’da çığ tehlikesiOrta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu olacak. İç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var. Trabzon 13°C, Artvin 14°C, Samsun 16°C, Amasya 22°C olacak.Doğu Anadolu’da açık gökyüzü ama dondurucu geceDoğu Anadolu, güne açık ve az bulutlu başlıyor. Ancak gece saatlerinde buzlanma ve don yaşanacak. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi sürüyor. Erzurum 3°C, Kars 5°C, Van 7°C, Malatya 17°C olacak.Güneydoğu Anadolu’da güneşli ve sıcak günlerGüneydoğu Anadolu Bölgesi, açık ve güneşli bir havayla yeni haftaya başlayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Diyarbakır 19°C, Gaziantep 21°C, Şanlıurfa 20°C, Siirt 17°C olacak.Denizlerde fırtınamsı rüzgar uyarısı

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doğu anadolu

manisa

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