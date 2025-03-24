https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/sisli-belediyesinde-kayyum-krizi-polis-binaya-girdi-aramalar-basladi-1094800606.html

Şişli Belediyesi'nde kayyum krizi: Polis binaya girdi, aramalar başladı

Şişli Belediyesi'nde kayyum krizi: Polis binaya girdi, aramalar başladı

Sputnik Türkiye

Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan'ın görevden alınmasının ardından, sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasına girerek arama başlattı. İçişleri... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T07:26+0300

2025-03-24T07:26+0300

2025-03-24T08:28+0300

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Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından bu sabah hareketli saatler yaşandı. Çok sayıda polis ekibi, erken saatlerde Şişli Belediyesi binasına gelerek kapsamlı bir arama başlattı.Belediye binasında kat kat aramaGörgü tanıklarına göre, binaya giren ekipler tüm katlarda detaylı bir şekilde arama yaptı. Özellikle üst katlara çıkışların kısıtlandığı ve çalışanların hareket alanının daraltıldığı belirtildi. Belediye binasında olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti.Kayyum atandı: Şişli Kaymakamı görevdeİçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resul Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak görevlendirildiği bildirildi. Ertürkmen’in gün içinde belediye binasına gelerek resmi süreci başlatacağı öğrenildi.CHP: “Şişli Belediyemizdeyiz, teslim olmayacağız”CHP’li bir grup, gece boyunca belediye binasında nöbet tutarak tepkilerini ortaya koydu. “Kayyuma teslim olmayacağız” mesajı veren partililer, demokratik süreçlerin dışına çıkılmasına karşı olduklarını ifade etti. Sabah saatlerinde de nöbetin devam ettiği bildirildi.CHP'li Başarır: “Kayyum saat 09.00'da geliyor”CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Saat 09.00’da kayyum geliyor” diyerek yaşanacak gelişmelere dikkat çekti. Başarır’ın bu açıklaması, kamuoyunun gözünü Şişli’ye çevirmesine neden oldu.Ne olmuştu? Görevden alma ve tutuklama süreciİstanbul'da gündem yaratan gelişme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında başladı. Kent uzlaşısı protokolü üzerinden yürütülen soruşturma sonrası İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, aynı kapsamda yer alan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da terör suçlamasıyla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından kayyum kararı uygulamaya geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbul-valisi-gulden-ibb-protestolari-icin-uyari-musamaha-gosterilmeyecek-1094800480.html

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