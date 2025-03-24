https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/fenerbahcenin-yildiz-ismi-edin-dzekonun-burnu-kirildi-dzeko-ozel-maskeyle-maca-cikacak-1094824444.html
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko'nun burnu kırıldı: Dzeko özel maskeyle maça çıkacak
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko'nun burnu kırıldı: Dzeko özel maskeyle maça çıkacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Edin Dzeko, Romanya maçında kırılan burnu nedeniyle sezonun kalanında özel maske ile oynayacak. Yapılan tetkiklerde ameliyata... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T21:45+0300
2025-03-24T21:45+0300
2025-03-24T21:45+0300
spor
edin dzeko
romanya
fenerbahçe
maske
koruyucu maske
maske zorunluluğu
çift maske
siper maske
siyah maske
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Dzeko, Romanya ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında yaşanan top mücadelesinde burnunu kırdı.TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko, Bosna Hersek milli takımı forması giydiği Romanya maçında yaşadığı sakatlık sonrası takım doktorları tarafından yapılan değerlendirmede burnunun kırıldığı tespit edildi. Ancak 38 yaşındaki yıldız futbolcunun ameliyat olmasına gerek görülmedi.Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla "Ya hep, ya hiç" (All or nothing) mesajı paylaşarak taraftarlara moral verdi. Fenerbahçe tıp ekibi ise Dzeko için özel tasarlanmış bir koruyucu maske hazırlatıyor. Maskenin karbon fiber malzemeden üretileceği ve nefes almayı engellemeyecek şekilde tasarlanacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/kupada-fenerbahce-galatasaray-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1094510968.html
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edin dzeko, romanya, fenerbahçe, maske, koruyucu maske, maske zorunluluğu, çift maske, siper maske, siyah maske, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
edin dzeko, romanya, fenerbahçe, maske, koruyucu maske, maske zorunluluğu, çift maske, siper maske, siyah maske, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko'nun burnu kırıldı: Dzeko özel maskeyle maça çıkacak
Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Edin Dzeko, Romanya maçında kırılan burnu nedeniyle sezonun kalanında özel maske ile oynayacak. Yapılan tetkiklerde ameliyata gerek olmadığı belirlenen 38 yaşındaki futbolcu, daha önce el kırığı nedeniyle de özel sargı kullanıyordu. Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak destek istedi.
Dzeko, Romanya ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında yaşanan top mücadelesinde burnunu kırdı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko, Bosna Hersek milli takımı forması giydiği Romanya maçında yaşadığı sakatlık sonrası takım doktorları tarafından yapılan değerlendirmede burnunun kırıldığı tespit edildi. Ancak 38 yaşındaki yıldız futbolcunun ameliyat olmasına gerek görülmedi.
Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla "Ya hep, ya hiç" (All or nothing) mesajı paylaşarak taraftarlara moral verdi. Fenerbahçe tıp ekibi ise Dzeko için özel tasarlanmış bir koruyucu maske hazırlatıyor. Maskenin karbon fiber malzemeden üretileceği ve nefes almayı engellemeyecek şekilde tasarlanacağı ifade edildi.