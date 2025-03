https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/fenerbahcenin-yildiz-ismi-edin-dzekonun-burnu-kirildi-dzeko-ozel-maskeyle-maca-cikacak-1094824444.html

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko'nun burnu kırıldı: Dzeko özel maskeyle maça çıkacak

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Edin Dzeko, Romanya maçında kırılan burnu nedeniyle sezonun kalanında özel maske ile oynayacak. Yapılan tetkiklerde ameliyata... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

Dzeko, Romanya ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında yaşanan top mücadelesinde burnunu kırdı.TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko, Bosna Hersek milli takımı forması giydiği Romanya maçında yaşadığı sakatlık sonrası takım doktorları tarafından yapılan değerlendirmede burnunun kırıldığı tespit edildi. Ancak 38 yaşındaki yıldız futbolcunun ameliyat olmasına gerek görülmedi.Dzeko, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla "Ya hep, ya hiç" (All or nothing) mesajı paylaşarak taraftarlara moral verdi. Fenerbahçe tıp ekibi ise Dzeko için özel tasarlanmış bir koruyucu maske hazırlatıyor. Maskenin karbon fiber malzemeden üretileceği ve nefes almayı engellemeyecek şekilde tasarlanacağı ifade edildi.

