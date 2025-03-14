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Kremlin: Putin, Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi gönderdi
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Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan'da oynanacak. 14.03.2025, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe, galatasaray
fenerbahçe, galatasaray

Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

12:04 14.03.2025 (güncellendi: 12:06 14.03.2025)
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Ayrıntılar geliyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan'da oynanacak.
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