https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/kupada-fenerbahce-galatasaray-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1094510968.html
Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan'da oynanacak. 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T12:04+0300
2025-03-14T12:04+0300
2025-03-14T12:06+0300
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fenerbahçe, galatasaray
Kupada Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
12:04 14.03.2025 (güncellendi: 12:06 14.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan'da oynanacak.