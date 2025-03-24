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Kabine Toplantısı bugün Beştepe’de: Gündemde neler olacak? Saat kaçta yapılacak?
Kabine Toplantısı bugün Beştepe’de: Gündemde neler olacak? Saat kaçta yapılacak?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek yeni Kabine Toplantısı 24 Mart Pazartesi günü saat 15.00’te Beştepe’de yapılacak. Gündemde İBB’ye... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
gazze
beştepe
i̇srail
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
asayiş
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Türkiye’nin gündemini yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 15.00’te Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. 15 günde bir düzenlenen Kabine'nin bir önceki oturumu 10 Mart'ta yapılmıştı.Toplantının ana gündem başlıkları belirlendiYeni Kabine toplantısında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması, hukuki ve asayiş yönüyle detaylı olarak ele alınacak. Soruşturmanın geldiği aşama, kamuoyunun tepkileri ve yargı süreci kapsamlı şekilde değerlendirilecek.“Terörsüz Türkiye” süreci masaya yatırılacakHükümetin uzun süredir vurguladığı “Terörsüz Türkiye” stratejisi, Kabine'nin diğer önemli gündem maddelerinden biri olacak. Özellikle örgütlerin silah bırakma, kendini lağvetme ve olası kongre ilanı gibi başlıkları, Kabine’de detaylı şekilde görüşülecek.Olası yasal düzenlemeler de görüşülecekToplantıda terörle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenlemeler, kamu güvenliği ve hukuki çerçeve açısından ele alınacak. Güvenlik bürokrasisinin sunumları doğrultusunda Meclis’e sunulabilecek kanun teklifleri değerlendirilecek.Gazze ve dış politika gelişmeleri kabine gündemindeUluslararası alanda yaşanan gelişmeler de Kabine gündeminde olacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları, Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve bölgedeki insani durum hakkında değerlendirmelerde bulunulacak. Dış politika başlığında ayrıca AB-Türkiye ilişkileri ve Ukrayna krizi gibi konuların da ele alınması bekleniyor.Kabine kararları kamuoyuna açıklanacakToplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçerek Kabine kararlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Açıklamada hem iç hem dış politika gelişmelerine dair önemli mesajların verilmesi öngörülüyor.
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gazze, beştepe, i̇srail, kabine, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), asayiş
gazze, beştepe, i̇srail, kabine, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), asayiş

Kabine Toplantısı bugün Beştepe’de: Gündemde neler olacak? Saat kaçta yapılacak?

12:02 24.03.2025 (güncellendi: 12:03 24.03.2025)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek yeni Kabine Toplantısı 24 Mart Pazartesi günü saat 15.00’te Beştepe’de yapılacak. Gündemde İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması, “Terörsüz Türkiye” stratejisi, silah bırakma süreci ve Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları yer alıyor.
Türkiye’nin gündemini yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 15.00’te Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. 15 günde bir düzenlenen Kabine'nin bir önceki oturumu 10 Mart'ta yapılmıştı.

Toplantının ana gündem başlıkları belirlendi

Yeni Kabine toplantısında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması, hukuki ve asayiş yönüyle detaylı olarak ele alınacak. Soruşturmanın geldiği aşama, kamuoyunun tepkileri ve yargı süreci kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

“Terörsüz Türkiye” süreci masaya yatırılacak

Hükümetin uzun süredir vurguladığı “Terörsüz Türkiye” stratejisi, Kabine'nin diğer önemli gündem maddelerinden biri olacak. Özellikle örgütlerin silah bırakma, kendini lağvetme ve olası kongre ilanı gibi başlıkları, Kabine’de detaylı şekilde görüşülecek.

Olası yasal düzenlemeler de görüşülecek

Toplantıda terörle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenlemeler, kamu güvenliği ve hukuki çerçeve açısından ele alınacak. Güvenlik bürokrasisinin sunumları doğrultusunda Meclis’e sunulabilecek kanun teklifleri değerlendirilecek.

Gazze ve dış politika gelişmeleri kabine gündeminde

Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler de Kabine gündeminde olacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları, Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve bölgedeki insani durum hakkında değerlendirmelerde bulunulacak. Dış politika başlığında ayrıca AB-Türkiye ilişkileri ve Ukrayna krizi gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Kabine kararları kamuoyuna açıklanacak

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçerek Kabine kararlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Açıklamada hem iç hem dış politika gelişmelerine dair önemli mesajların verilmesi öngörülüyor.
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