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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ali-yerlikaya-acikladi-5-gunde-bin-133-kisi-gozaltina-alindi-123-polis-yaralandi-1094812253.html
Ali Yerlikaya açıkladı: 5 günde bin 133 kişi gözaltına alındı, 123 polis yaralandı
Ali Yerlikaya açıkladı: 5 günde bin 133 kişi gözaltına alındı, 123 polis yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik soruşturmaya tepki protestolarında 5 günde bin 133 şüphelinin gözaltına alındığını ve 123... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T13:36+0300
2025-03-24T13:46+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
tutuklama
protesto
i̇bb
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ekrem İmamoğlu" protestolarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 19-23 Mart tarihleri arasında bin 133 şüphelinin gözaltına alındığını ve 123 polisin yaralandığı açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:"Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. (2911 Sayılı Kanun)'Buradan açıkça uyarıyoruz'Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir. 19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez. Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/imamoglu-icin-siirt-modeli-yeniden-gundemde-tuncelide-secim-yenilenip-milletvekili-olabilir-mi-1094811976.html
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ali yerlikaya, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tutuklama, protesto, i̇bb
ali yerlikaya, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, tutuklama, protesto, i̇bb

Ali Yerlikaya açıkladı: 5 günde bin 133 kişi gözaltına alındı, 123 polis yaralandı

13:36 24.03.2025 (güncellendi: 13:46 24.03.2025)
© AA / Osmancan GürdoğanAnkara protesto
Ankara protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik soruşturmaya tepki protestolarında 5 günde bin 133 şüphelinin gözaltına alındığını ve 123 polisin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ekrem İmamoğlu" protestolarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 19-23 Mart tarihleri arasında bin 133 şüphelinin gözaltına alındığını ve 123 polisin yaralandığı açıkladı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:
"Anayasa’mızın 34. Maddesi: “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. (2911 Sayılı Kanun)

'Buradan açıkça uyarıyoruz'

Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir. 19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez. Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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