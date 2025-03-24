https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/a-milli-takimin-tarihi-zaferi-sonrasi-arda-guler-turk-halkina-seslendi-bu-formayi-giyen-hic-kimse-1094801017.html

A Milli Takım’ın tarihi zaferi sonrası Arda Güler Türk halkına seslendi: 'Bu formayı giyen hiç kimse bunlardan korkmaz'

A Milli Takım’ın tarihi zaferi sonrası Arda Güler Türk halkına seslendi: 'Bu formayı giyen hiç kimse bunlardan korkmaz'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2006'dan sonra ilk kez Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Arda Güler, Macarların sert oyununu... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T07:46+0300

2025-03-24T07:46+0300

2025-03-24T07:46+0300

spor

arda güler

macaristan

uefa uluslar ligi

a milli futbol takımı

milli takım

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında, A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena’da Macaristan’ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. 2006 yılından bu yana Macaristan’a deplasmanda üstünlük sağlayamayan Türkiye, bu galibiyetle tarihi bir engeli de aşmış oldu.Arda Güler: “Türk forması giyen kimseden korkmaz!”Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, Macaristan’ın maçın ilk dakikalarında uyguladığı sert ve faullü oyuna sert çıktı. “Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!” diyen Arda, hem takım arkadaşlarını savundu hem de taraftarın takdirini topladı.Bayram hediyesi gibi galibiyet: “Ne mutlu bize”Arda Güler, Ramazan Bayramı öncesi alınan bu galibiyetin taraftara moral verdiğini ifade ederek, “Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye devam ederiz,” sözleriyle taraftara selam gönderdi.Montella: “Bu zafer özel bir takımın eseri”Maç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularını överek, “Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi mücadele etti. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk,” dedi. Montella ayrıca, bu galibiyeti yakın zamanda kayın validesini kaybeden malzemeci Cengiz Ağabey'e armağan etti.Ramazan Bayramı erken kutlandıZaferin ardından hem teknik heyet hem de oyuncular Ramazan Bayramı’nın erkenden kutlandığını vurguladı. Takımda morallerin yüksek olduğu ve bir sonraki maç için hazırlıklara ara verilmeden devam edileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/turkiye-macaristani-3-0-yendi-1094798826.html

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arda güler, macaristan, uefa uluslar ligi, a milli futbol takımı, milli takım