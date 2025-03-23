https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/turkiye-macaristani-3-0-yendi-1094798826.html

Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi

Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelen Türkiye, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle karşılaşmayı 3-0 galip... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

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spor

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macaristan

arda güler

hakan çalhanoğlu

uefa

uefa uluslar ligi

abdülkerim bardakcı

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Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek, ilk kez A Ligi'ne yükseldi.Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 39. dakikada ise Türkiye, Arda Güler ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın son golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya) yönetti.

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arda güler, hakan çalhanoğlu, arda guler,