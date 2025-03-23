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Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi
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Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi
Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelen Türkiye, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle karşılaşmayı 3-0 galip... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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arda güler
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Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek, ilk kez A Ligi'ne yükseldi.Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 39. dakikada ise Türkiye, Arda Güler ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın son golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya) yönetti.
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arda güler, hakan çalhanoğlu, arda guler,
arda güler, hakan çalhanoğlu, arda guler,

Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi

21:55 23.03.2025 (güncellendi: 22:12 23.03.2025)
© AA / Arpad KuruczA Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Arpad Kurucz
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UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelen Türkiye, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı ilk kez A Ligi'ne yükseldi.
Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek, ilk kez A Ligi'ne yükseldi.
Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 39. dakikada ise Türkiye, Arda Güler ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın son golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya) yönetti.
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