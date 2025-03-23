https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/turkiye-macaristani-3-0-yendi-1094798826.html
Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi
Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelen Türkiye, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle karşılaşmayı 3-0 galip... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T21:55+0300
2025-03-23T21:55+0300
2025-03-23T22:12+0300
spor
türk milli takımı
macaristan
arda güler
hakan çalhanoğlu
uefa
uefa uluslar ligi
abdülkerim bardakcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094798669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa7c43599ac11eb586d745dc9d84cef2.jpg
Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek, ilk kez A Ligi'ne yükseldi.Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 39. dakikada ise Türkiye, Arda Güler ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın son golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya) yönetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/hamilton-leclerc-ve-gasly-f1-cin-grand-prixsinden-diskalifiye-edildi-1094792301.html
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094798669_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d85082b9407bb87d3e0a910f770c6903.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arda güler, hakan çalhanoğlu, arda guler,
arda güler, hakan çalhanoğlu, arda guler,
Türkiye Macaristan'ı 3-0 yendi: İlk kez A Ligi'ne yükseldi
21:55 23.03.2025 (güncellendi: 22:12 23.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelen Türkiye, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Bu sonuçla A Milli Futbol Takımı ilk kez A Ligi'ne yükseldi.
Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek, ilk kez A Ligi'ne yükseldi.
Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 39. dakikada ise Türkiye, Arda Güler ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın son golünü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya) yönetti.