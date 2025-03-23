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Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Sputnik Türkiye
Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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Formula 1'den yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı. Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle oluştu:Pilotlar1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan2. Max Verstappen (Hollanda): 363. George Russell (Büyük Britanya): 354. Oscar Piastri (Avustralya): 345. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22Takımlar1. McLaren: 782. Mercedes: 573. Red Bull: 364. Williams: 175. Ferrari: 17
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lewis hamilton, charles leclerc, lando norris, formula 1 (f1), ferrari, alpine, mercedes, çin grand prix
lewis hamilton, charles leclerc, lando norris, formula 1 (f1), ferrari, alpine, mercedes, çin grand prix

Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

16:26 23.03.2025
© AA / John RickyHamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / John Ricky
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Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.
Formula 1'den yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.
Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı. Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 36
3. George Russell (Büyük Britanya): 35
4. Oscar Piastri (Avustralya): 34
5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22
© AA / John RickyF1 Çin Grand Prix
F1 Çin Grand Prix - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
F1 Çin Grand Prix
© AA / John Ricky

Takımlar

1. McLaren: 78
2. Mercedes: 57
3. Red Bull: 36
4. Williams: 17
5. Ferrari: 17
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