https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/hamilton-leclerc-ve-gasly-f1-cin-grand-prixsinden-diskalifiye-edildi-1094792301.html
Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Sputnik Türkiye
Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T16:26+0300
2025-03-23T16:26+0300
2025-03-23T16:26+0300
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charles leclerc
lando norris
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Formula 1'den yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı. Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle oluştu:Pilotlar1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan2. Max Verstappen (Hollanda): 363. George Russell (Büyük Britanya): 354. Oscar Piastri (Avustralya): 345. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22Takımlar1. McLaren: 782. Mercedes: 573. Red Bull: 364. Williams: 175. Ferrari: 17
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/formula-1-pilotlarinin-maaslari-aciklandi-sampiyon-verstappenin-alacagi-ucret-sasirtti-1093359646.html
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lewis hamilton, charles leclerc, lando norris, formula 1 (f1), ferrari, alpine, mercedes, çin grand prix
lewis hamilton, charles leclerc, lando norris, formula 1 (f1), ferrari, alpine, mercedes, çin grand prix
Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.
Formula 1'den yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.
Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı. Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle oluştu:
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 36
3. George Russell (Büyük Britanya): 35
4. Oscar Piastri (Avustralya): 34
5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22