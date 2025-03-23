https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/hamilton-leclerc-ve-gasly-f1-cin-grand-prixsinden-diskalifiye-edildi-1094792301.html

Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Sputnik Türkiye

Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T16:26+0300

2025-03-23T16:26+0300

2025-03-23T16:26+0300

spor

lewis hamilton

charles leclerc

lando norris

formula 1 (f1)

ferrari

alpine

mercedes

çin grand prix

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094792459_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_a077925694b11cf272a19621d5ee49be.jpg

Formula 1'den yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı. Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle oluştu:Pilotlar1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan2. Max Verstappen (Hollanda): 363. George Russell (Büyük Britanya): 354. Oscar Piastri (Avustralya): 345. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22Takımlar1. McLaren: 782. Mercedes: 573. Red Bull: 364. Williams: 175. Ferrari: 17

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/formula-1-pilotlarinin-maaslari-aciklandi-sampiyon-verstappenin-alacagi-ucret-sasirtti-1093359646.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lewis hamilton, charles leclerc, lando norris, formula 1 (f1), ferrari, alpine, mercedes, çin grand prix