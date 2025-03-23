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RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı: 'Lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle duyurulur'
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı: 'Lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle duyurulur'
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı X'ten 'Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!' başlığı ile bir yazı yayımladı. Şahin paylaşımında kanun... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi" cümlesiyle başladığı açıklamasında, "Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık" cümlesini kaydetti.Şahin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlara teşekkür eden Şahin, açıklamasını, "Uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" cümleleri ile sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-anayasaya-aykiri-hicbir-yasaga-3-gundur-uymadigimiz-gibi-bu-gece-de-1094772810.html
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ebubekir şahin, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, x, radyo, televizyon, türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), uyarı

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı: 'Lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle duyurulur'

01:24 23.03.2025
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© Fotoğraf
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı X'ten 'Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!' başlığı ile bir yazı yayımladı. Şahin paylaşımında kanun dışında yayın yapan ve halkı sokağa davet eden yayıncı kuruluşlara 'en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı' konusunda uyarıda bulundu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi" cümlesiyle başladığı açıklamasında, "Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık" cümlesini kaydetti.
Şahin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.
Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlara teşekkür eden Şahin, açıklamasını, "Uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" cümleleri ile sonlandırdı.
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