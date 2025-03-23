https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/rtukten-yayinci-kuruluslara-uyari-lisans-iptallerine-varabilecek-mueyyideler-uygulanacagi-onemle-1094775346.html

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı: 'Lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle duyurulur'

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara uyarı: 'Lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle duyurulur'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı X'ten 'Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!' başlığı ile bir yazı yayımladı. Şahin paylaşımında kanun... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T01:24+0300

2025-03-23T01:24+0300

2025-03-23T01:24+0300

türki̇ye

ebubekir şahin

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

x

radyo

televizyon

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

uyarı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi" cümlesiyle başladığı açıklamasında, "Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık" cümlesini kaydetti.Şahin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlara teşekkür eden Şahin, açıklamasını, "Uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" cümleleri ile sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-anayasaya-aykiri-hicbir-yasaga-3-gundur-uymadigimiz-gibi-bu-gece-de-1094772810.html

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ebubekir şahin, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, x, radyo, televizyon, türkiye, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), uyarı