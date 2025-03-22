https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-anayasaya-aykiri-hicbir-yasaga-3-gundur-uymadigimiz-gibi-bu-gece-de-1094772810.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa 3 gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa 3 gündür uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, durmayacaklarını... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T21:12+0300

2025-03-22T21:12+0300

2025-03-22T21:12+0300

poli̇ti̇ka

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

saraçhane

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Valiliğinin 5 gün süreyle kentte toplanmayı, gösteriyi, eylemi ve açıklamayı yasakladığını hatırlattı.Bu akşam önce Saraçhane'de, sonra da durumu göre Çağlayan'da olacaklarını dile getiren Özel, şu cümleleri kaydetti:Özel, "Biz Türkiye'de ekonomi kötüye gitsin, huzur bozulsun, düzen bozulsun istemeyiz. Düzeni bozmasınlar, düzeni bozmaya kalkmasınlar. Biz bu vakitten sonra aklıselimin hakim olmasını, vicdanların önde olmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bu konuda hem kararlı hem umutluyuz. Bunun dışındaki seçeneklerin hepsini düşündük. 'Ne yapacaksınız?' diyene cevabımız, korkmuyoruz. Biz korkuyu tükettik" ifadesini kullandı.Ekrem İmamoğlu'na, avukatları aracılığıyla bugün adliye süreciyle ilgili ne beklediğini sorduklarını aktaran Özel, "Bana gelen cevap, 'Bu gece benim sahip çıkılmamdan daha çok sahip çıkılması gereken bir şey var, yarın kurulacak sandıklardır.' Yarın kurulacak ön seçim sandığını, Türkiye'nin gelecekteki sandıklarının güvencesi olduğu için önemsiyor. 86 milyona emanet etmiştir. dedi.'Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 5 bin 960 sandık kurduk'Özel, yarınki Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 5 bin 960 sandık kurduklarını, bunun yanı sıra aynı sayıda da dayanışma sandığı olacağını, burada da CHP üyesi dışındaki vatandaşların dayanışma oyu kullanabileceğini söyledi.Kendisinin de Saraçhane'de kurulacak sandıkta oy kullanacağını kaydeden Özel, İstanbulluları da oylarını kullandıktan sonra Saraçhane'ye beklediklerini kaydetti.Özel, günün belli saatlerinde dayanışma sandıklarının başında, sandık görevlisi olarak, genel başkan olarak kendisinin de görev yapacağını belirterek şunları kaydetti:İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiğini ve hızlı şekilde savcılık ifadesinin başlamasını ümit ettiklerini belirten Özel, "Orada götürüyorlar, saatlerce nezarethanede tutuyorlar. Hızla bu işlerin yapılmasını, hakim karşısına çıkmasını, vicdanını, mesleğini savunan hakimlerle muhatap olmasını, gerçeğe ışık tutacak yanıtlarının alınmasını ve hızla serbest bırakılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu