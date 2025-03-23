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Mansur Yavaş’a Van Barosu’ndan suç duyurusu: 'Kürt halkına saygısızlık'
Mansur Yavaş’a Van Barosu’ndan suç duyurusu: 'Kürt halkına saygısızlık'
Sputnik Türkiye
Van Barosu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Saraçhane mitinginde yaptığı açıklamalarda Kürt halkına saygısızlık ve kışkırtıcılık olduğunu belirterek, İstanbul... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane’de yaptığı konuşmada, “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken...” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Van'da toplanan grupların Öcalan'ın posteri etrafında toplanıp Nevruz kutlaması yaptığı ve "Biji serok Apo" sloganları attığı görülmüştü.Bir açıklama yayımlayan Van Barosu, Yavaş’ın sözlerini “anayasal hakların kriminalize edilmesi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı tutumunu kınıyoruz” denilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.Baro: “Yasal sürecin takipçisiyiz”Van Barosu’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, “Toplanma ve gösteri haklarının hukuka aykırı şekilde sınırlandığı İstanbul’daki müdahale ile, Şırnak’taki barışçıl Newroz kutlamalarının karşılaştırılması kabul edilemez” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, sürecin hukuki olarak takip edileceği ve kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/savcilik-beklenen-karari-acikladi-ekrem-imamoglu-icin-tutuklama-talep-edildi-1094775864.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ankara, saraçhane, van, x, mansur yavaş
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ankara, saraçhane, van, x, mansur yavaş

Mansur Yavaş’a Van Barosu’ndan suç duyurusu: 'Kürt halkına saygısızlık'

04:40 23.03.2025
© AA / İsmail KaplanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / İsmail Kaplan
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Van Barosu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Saraçhane mitinginde yaptığı açıklamalarda Kürt halkına saygısızlık ve kışkırtıcılık olduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane’de yaptığı konuşmada, “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken...” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Van'da toplanan grupların Öcalan'ın posteri etrafında toplanıp Nevruz kutlaması yaptığı ve "Biji serok Apo" sloganları attığı görülmüştü.
Bir açıklama yayımlayan Van Barosu, Yavaş’ın sözlerini “anayasal hakların kriminalize edilmesi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı tutumunu kınıyoruz” denilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Baro: “Yasal sürecin takipçisiyiz”

Van Barosu’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, “Toplanma ve gösteri haklarının hukuka aykırı şekilde sınırlandığı İstanbul’daki müdahale ile, Şırnak’taki barışçıl Newroz kutlamalarının karşılaştırılması kabul edilemez” ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, sürecin hukuki olarak takip edileceği ve kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.
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